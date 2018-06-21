Фото: Из открытых источников Роспотребнадзор Башкирии проведет горячую линию по инфекционным угрозам для туристов Фото: Из открытых источников

УФА, 21 июн 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Две недели специалисты Управления Роспотребнадзора Башкирии будут по телефону консультировать жителей республики по вопросам инфекционных угроз и туристическим услугам. Эксперты будут ждать звонков с 10 до 16 часов с 25 июня по 9 июля.

«Телефон «горячей» линии: 8-800-700-90-30. Консультации можно получить в общественной приемной по адресу: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, 58, каб. №106, с 12.45 до 16.00», — уточнили в пресс-службе ведомства.