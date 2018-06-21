Фото: ТТС Mitsubishi ECLIPSE CROSS на Гонке Героев Urban Фото: ТТС

УФА, 21 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

23 июня, в Уфе на территории Николаевской поляны, состоится федеральный забег с препятствиями «Гонка Героев Urban: часть II». Главным партнером гонки станет компания «ТрансТехСервис», которая представит совершенно новый кроссовер - Mitsubishi ECLIPSE CROSS. Испытать автомобиль одним из первых можно будет в день мероприятия!

Организаторы подготовили две категории участия: «Чемпионат» и «Приключение». В категории «Чемпионат» можно принять участие в одиночку, вдвоем (мужчина + женщина) и командой из пяти человек. Здесь более строгое судейство и препятствия обязательны к прохождению. Протяженность трассы для профессиональных спортсменов — 4 км. В категории «Приключение» участники проходят трассу командами по шесть человек. Общая протяженность трассы — 3 км.

На маршруте установлено два десятка препятствий «Гонки Героев», начиная от многометровой рампы с канатами «Эверест» и заканчивая трамплином «Прыжок в бездну». На трассе забега участникам также предстоит преодолеть водные и грязевые этапы.

Спортивный праздник поддержит ДЦ Mitsubishi компании «ТрансТехСервис». На протяжении всего мероприятия гости «Гонки героев» смогут пройти тест-драйв абсолютно нового Mitsubishi ECLIPSE CROSS. Знакомство с ярким кроссовером будет особенно полезным для тех, кто привык чувствовать себя уверенно на любой дороге даже в суровых погодных условиях. Автомобиль оснащен системой полного привода Super All Wheel Control (S-AWC), сбалансированной подвеской и надежным 1,5 л турбодвигателем. Машина отличается своей функциональностью и маневренностью и уже в базовом оснащении имеет оригинальные 18-дюймовые колесные диски. Новая модель Mitsubishi может похвастаться просторным трансформируемым салоном с отделкой из качественных материалов. А также умными помощниками, помогающими водителю чувствовать комфорт и наслаждение в любой ситуации.

Помимо тест-драйва всех гостей ждут зажигательные Dj-сеты и фуд-корт. А самых маленьких — детская зона с активностями.