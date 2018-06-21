Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии набрали 100 баллов по русскому языку сразу 25 выпускников Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 21 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку, который прошел 6 июня. В Башкортостане его сдавали более 18 тысяч человек, а набрать максимальное количество баллов смогли в этом году сразу 25 выпускников. Среди них — восемь человек обучаются в школах Уфы, остальные стобалльники из Кумертау, Нефтекамска, Салавата, Стерлитамака, Аскинского, Благовещенского, Бурзянского, Дуванского, Дюртюлинского, Ишимбайского, Мелеузовского, Туймазинского и Уфимского районов, привели данные в Министерстве образования РБ.

В прошлом году стобалльников по русскому языку в республике было 32.

Таким образом, по итогам сдачи нескольких экзаменов в Башкортостане получено 48 стобалльных работ. По информатике — 9 человек, по географии — 2, по профильной математике — 3, по истории — 3, по химии — 6 и по русскому языку — 25.

Хорошие результаты в этом году демонстрируют выпускники Башкирской республиканской гимназии-интерната №1 имени Рами Гарипова. В этой школе пока четыре стобалльника. Это Эльдар Сакаев (информатика), Шамиль Ахтямов (химия), Ислам Сундуков (профильная математика), Алина Нутфуллина (русский язык).