Фото: Из открытых источников В Башкирии дачник снял на видео колибри Фото: Из открытых источников

УФА, 21 июн 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Необычную для Башкирии птицу снял на видео в Кумертау дачник. Житель Башкирии заметил на местности порхающую самую маленькую птицу в мире и включил камеру мобильного телефона.

По данным ГТРК-Башкортостан, колибри кружила над кустарниками, вероятно собирая нектар цветов.

«Самые крошечные в мире пернатые обитают только на территории Северной и Южной Америки. Оттуда птицы из отряда стрижеобразных и берут свое происхождение. Как колибри оказалась на северных широтах, и уж тем более на территории Башкортостана, остается только догадываться»,- сообщает телеканал.

Справка

Колибри - семейство мелких птиц из отряда стрижеобразных. Известно более 350 видов. Происходят из Америки (от Южной Аляски и Лабрадора до Огненной Земли). Единственные в мире птицы, способные летать назад.