Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.61 ↓

EUR 73.61 ↑

21 июня Четверг

Уфа   °

В Башкирии дачник снял на видео колибри

ОБЩЕСТВО
Фото: Из открытых источников

В Башкирии дачник снял на видео колибри Фото: Из открытых источников

УФА, 21 июн 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Необычную для Башкирии птицу снял на видео в Кумертау дачник. Житель Башкирии заметил на местности порхающую самую маленькую птицу в мире и включил камеру мобильного телефона.

По данным ГТРК-Башкортостан, колибри кружила над кустарниками, вероятно собирая нектар цветов.

«Самые крошечные в мире пернатые обитают только на территории Северной и Южной Америки. Оттуда птицы из отряда стрижеобразных и берут свое происхождение. Как колибри оказалась на северных широтах, и уж тем более на территории Башкортостана, остается только догадываться»,- сообщает телеканал.

Справка

Колибри  - семейство мелких птиц из отряда стрижеобразных. Известно более 350 видов. Происходят из Америки (от Южной Аляски и Лабрадора до Огненной Земли). Единственные в мире птицы, способные летать назад.

Теги: колибри, Башкирия, Кумертау
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Жителей Башкирии ждет самый длинный день в году: сколько часов он продлится
Самый длинный световой день в году и самая короткая ночь ожидают жителей Башкирии 21 июня. В этот день в 15.06 наступит летнее солнцестояние. Самый дл
В Уфе волонтеры помогли 87-летней бабушке, которая страдает от пьяных выходок сына
В Уфе волонтеры одними из первых отозвались на просьбу неравнодушных соседей помочь 87-летней бабушке, которая страдает от пьяных выходок собственного сы
Средняя зарплата в Башкирии превысила 32 тысячи рублей
В Башкортостане среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций достигла в апреле 32 086,9 рубля. Это на 9,8 процента больше, чем в а
Штормовое предупреждение: в Башкирии прогнозируются грозы, град и сильный ветер
Главное управление МЧС РФ по Башкортостану информирует, что вечером 20 июня и в первой половине ночи 21 июня по республике ожидаются шквалистое усиление
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть