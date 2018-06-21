В Башкирии стартует мониторинг детских лагерей республики
УФА, 21 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.
В Башкортостане с 25 июня по 20 июля пройдет мониторинг детских лагерей круглосуточного пребывания. Организатором выступает «Молодая Гвардия Единой России». Рейды пройдут совместно с Минобром, Минспортом республики, Рособрнадзором, Общественной палатой РБ, Молодежной палатой при Госсобрании республики.
«Мы планируем проверить около ста детских лагерей по всей территории Башкортостана. Под мониторинг попадут не только государственные, но и частные учреждения», — отметила руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии» Люция Юлуева.В ходе рейдов будет уделено внимание вопросам безопасности, качества питания, условий проживания детей и соблюдение норм санпина. Как подчеркнула Люция Юлуева, цель мониторинга не просто выявить нарушения, а выработать программы, которые позволят помочь решить системные проблемы лагерей.
В Башкирии стартует мониторинг детских лагерей республики
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