Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.61 ↓

EUR 73.61 ↑

21 июня Четверг

Уфа   °

В Башкирии стартует мониторинг детских лагерей республики

ОБЩЕСТВО

УФА, 21 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкортостане с 25 июня по 20 июля пройдет мониторинг детских лагерей круглосуточного пребывания. Организатором выступает «Молодая Гвардия Единой России». Рейды пройдут совместно с Минобром, Минспортом республики, Рособрнадзором, Общественной палатой РБ, Молодежной палатой при Госсобрании республики.  

«Мы планируем проверить около ста детских лагерей по всей территории Башкортостана. Под мониторинг попадут не только государственные, но и частные учреждения», — отметила руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии» Люция Юлуева.
В ходе рейдов будет уделено внимание вопросам безопасности, качества питания, условий проживания детей и соблюдение норм санпина. Как подчеркнула Люция Юлуева, цель мониторинга не просто выявить нарушения, а выработать программы, которые позволят помочь решить системные проблемы лагерей.  

Теги: Детские лагеря
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Жителей Башкирии ждет самый длинный день в году: сколько часов он продлится
Самый длинный световой день в году и самая короткая ночь ожидают жителей Башкирии 21 июня. В этот день в 15.06 наступит летнее солнцестояние. Самый дл
В Уфе волонтеры помогли 87-летней бабушке, которая страдает от пьяных выходок сына
В Уфе волонтеры одними из первых отозвались на просьбу неравнодушных соседей помочь 87-летней бабушке, которая страдает от пьяных выходок собственного сы
Штормовое предупреждение: в Башкирии прогнозируются грозы, град и сильный ветер
Главное управление МЧС РФ по Башкортостану информирует, что вечером 20 июня и в первой половине ночи 21 июня по республике ожидаются шквалистое усиление
В Башкирии неплательщик алиментов оставил без содержания несовершеннолетних детей: он должен им более полумиллиона рублей
В Башкирии неплательщик алиментов оставил без содержания несовершеннолетних детей. 38-летний мужчина задолжал им более полумиллиона рублей. При этом, ка
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть