Фото: пресс-служба ОНФ В Башкирии эксперты ОНФ провели урок истории в детском лагере Фото: пресс-служба ОНФ

УФА, 20 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В рамках исторического лектория эксперты Общероссийского народного фронта в Республике Башкортостан совместно с клубом военно-исторической реконструкции «Уфимский пехотный полк» организовали выездное занятие по истории Отечества в детском оздоровительном лагере «Альбатрос». Общественники рассказали ребятам о событиях Отечественной войны 1812 г. и продемонстрировали экипировку солдат той эпохи, пояснили в региональном штабе ОНФ.

«Детский летний отдых должен быть не только оздоровительным, но и познавательным, – считает эксперт Народного фронта, кандидат исторических наук Рамиль Рахимов. – Выездные мероприятия – хороший вариант для организации досуга юных отдыхающих. На природе, в неформальной обстановке гораздо легче наладить контакт с ребятами. Такой формат работы гораздо продуктивнее, слушателям проще осваивать информацию, а ее во время лектория бывает очень много. Военное обмундирование и старинное оружие вызывают живой интерес у детей, и у них появляется стремление узнать больше о тех или иных исторических событиях. Они хотят знать очень многое: от солдатского быта и рациона до биографий полководцев. В результате получился полноценный урок истории, но только на свежем воздухе и с большим количеством наглядных пособий».

В ходе занятий у ребят была возможность сделать залпы из макетов ружей времен Отечественной войны 1812 года. Также они с удовольствием примерили солдатский головной убор – кивер и осмотрели военную амуницию. Общественники уверены, что подобные мероприятия способствуют воспитанию патриотизма среди подрастающего поколения. Эксперты ОНФ намерены организовать выездные лектории по истории Отечества и в других летних оздоровительных лагерях региона.