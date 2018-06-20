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20 июня Среда

Уфа   °

Башкирия отправила в войска новую партию новобранцев

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба Военного комиссариата

Башкирия отправила в войска новую партию новобранцев Фото: пресс-служба Военного комиссариата

УФА, 20 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Более 120 призывников из Башкирии отправились сегодня к месту прхождения службы. На республиканском сборном пункте состоялся торжественный митинг, посвященный отправке молодого пополнения в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, сообщили в военном комиссариате.  

Первым поздравил призывников инспектор Центрального военного округа генерал — майор Владимир Трофимов.

«Российская армия меняется на глазах, и постигать военную науку будет непросто,  — отметил Владимир Иванович.  — На службе очень важна взаимовыручка, наша армия всегда славилась своим крепким товариществом».

Стоит отметить, что очень много парней, которые хотят отдать свой долг Родине, а некоторые всерьез задумываются о том, чтобы связать свою дальнейшую судьбу с карьерой военного и служить по контракту. Напомним, что Республике Башкортостан на весенний призыв 2018 года было дано задание в количестве около 5000 человек, и мы с этой задачей успешно справляемся.

Теги: Вооруженные силы и общество, весенний призыв
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