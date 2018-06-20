Фото: пресс-служба Военного комиссариата Башкирия отправила в войска новую партию новобранцев Фото: пресс-служба Военного комиссариата

УФА, 20 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Более 120 призывников из Башкирии отправились сегодня к месту прхождения службы. На республиканском сборном пункте состоялся торжественный митинг, посвященный отправке молодого пополнения в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, сообщили в военном комиссариате.

Первым поздравил призывников инспектор Центрального военного округа генерал — майор Владимир Трофимов.

«Российская армия меняется на глазах, и постигать военную науку будет непросто, — отметил Владимир Иванович. — На службе очень важна взаимовыручка, наша армия всегда славилась своим крепким товариществом».

Стоит отметить, что очень много парней, которые хотят отдать свой долг Родине, а некоторые всерьез задумываются о том, чтобы связать свою дальнейшую судьбу с карьерой военного и служить по контракту. Напомним, что Республике Башкортостан на весенний призыв 2018 года было дано задание в количестве около 5000 человек, и мы с этой задачей успешно справляемся.