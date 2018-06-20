Жительница Башкирии получила уголовное наказание за покупку стероидов
Жительница Башкирии получила уголовное наказание за покупку стероидов Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 20 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.
В Ишимбае суд вынес приговор местной жительнице, обвиняемой в контрабанде. 34-летняя женщина отправила в Белоруссию интернет-заказ на анаболические стероиды, заплатив семь тысяч рублей за 200 таблеток и два флакона. Эти препараты для наращивания мышечной массы запрещены в России. При получении посылки покупательницу задержали. Она заявила, что не собиралась перепродавать стероиды, а приобрела их для себя, так как занимается спортом. Суд приговорил ее к трем годам лишения свободы условно, сообщили в межрайонной прокуратуре.