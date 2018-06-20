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20 июня Среда

Уфа   °

Жительница Башкирии получила уголовное наказание за покупку стероидов

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Жительница Башкирии получила уголовное наказание за покупку стероидов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 20 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Ишимбае суд вынес приговор местной жительнице, обвиняемой в контрабанде. 34-летняя женщина отправила в Белоруссию интернет-заказ на анаболические стероиды, заплатив семь тысяч рублей за 200 таблеток и два флакона. Эти препараты для наращивания мышечной массы запрещены в России. При получении посылки покупательницу задержали. Она заявила, что не собиралась перепродавать стероиды, а приобрела их для себя, так как занимается спортом. Суд приговорил ее к трем годам лишения свободы условно, сообщили в межрайонной прокуратуре.

Теги: стероиды, анаболики, суд, приговор
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