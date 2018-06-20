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20 июня Среда

Уфа   °

В Башкирии предприятия выплатили многомиллионные долги по зарплате

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии предприятия выплатили многомиллионные долги по зарплате Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 20 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Уфимский фанерно-плитный комбинат выплатил работникам 20 млн рублей долгов по зарплате. На конец марта задолженность составляла 24,4 млн рублей. Ленинская прокуратура города возбудила в отношении юридического лица и финдиректора предприятия административные дела. По решению суда организация и должностное лицо заплатили штрафы в 32 тысячи и 12 тысяч рублей, соответственно.

В Сибае «Башкирское шахтопроходческое управление» после вмешательства прокуратуры выплатило шахтерам 16 млн рублей долга по зарплате, образовавшегося к апрелю текущего года.

Как отмечают в Гострудинспекции РБ, сотрудничество с правоохранительными органами — самая эффективная мера воздействия в вопросе погашения долгов по заработной плате.

Теги: долги по зарплате
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