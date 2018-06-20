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20 июня Среда

Уфа   °

В Башкирии состоится автопробег «Боевое братство без границ»

ОБЩЕСТВО

УФА, 20 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкортостане с 29 июня по 1 июля 2018 года состоится автопробег «Боевое братство без границ», посвященный Дню ветерана боевых действий. Акцию проводят Башкирское республиканское отделение ВООВ «Боевое братство» совместно с региональным отделением «Единой России».

В пунктах остановок участники будут проводить торжественные митинги и возложения цветов к памятникам воинам, чествовать ветеранов боевых действий и презентовать проект книги «Наша память — Афганистан», посвященной 30-летию окончания боевых действий советских войск в Афганистане.

Автопробег стартует в Уфе 29 июня в 08.00 от мемориала «Скорбящая мать» (ул. Комарова). Затем колонна проследует по маршруту п. Алкино — с. Чишмы — г. Давлеканово — с. Толбазы — г. Стерлитамак — г. Салават — г. Мелеуз — г. Кумертау — с. Киргиз-Мияки – г. Белебей — с. Верхнеяркеево — г. Нефтекамск — г. Благовещенск — с. Иглино. Завершится пробег в Уфе 1 июля в 18 часов.

Теги: автопробег, Единая Россия, Боевое братство
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