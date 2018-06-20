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20 июня Среда

Уфа   °

Озеро в Башкирии вошло в Топ-3 самых популярных озер России для отдыха в летний сезон

ОБЩЕСТВО
Фото: vk.com

Озеро в Башкирии вошло в Топ-3 самых популярных озер России для отдыха в летний сезон Фото: vk.com

УФА, 20 июн 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В первую пятерку российских курортов на озерах, популярных для отдыха в «высокий» летний сезон, вошли Соль-Илецк в Оренбургской области, Якты-Куль (Банное) в Башкортостане, Осташков на озере Селигер в Тверской области, Яровое в Алтайском крае и Листвянка на Байкале. Самые популярные у туристов курорты на озерах России определил российский сервис бронирования жилья Tvil.ru. Рейтинг составлен по данным анализа броней жилья туристами в частном секторе для проживания с 1 июля по 31 августа 2018 года.

Так, по данным сервиса, туристы бронируют отдых в «высокий» сезон лета на озере Банное в среднем на 5,5 ночей и тратят на жилье 1,6 тысячи рублей в сутки на семью.

Теги: туризм
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