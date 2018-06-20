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20 июня Среда

Уфа   °

Памятка тем, кто выезжает на отдых за границу

на правах рекламы
ОБЩЕСТВО
Фото: Мегафон

Памятка тем, кто выезжает на отдых за границу Фото: Мегафон

УФА, 20 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Как не разориться, пользуясь мобильной связью и интернетом в зарубежной стране?

Вы собрались в отпуск, и вам нужно поддерживать контакты с родными, друзьями или деловыми партнерами. Но если вы позвоните или выйдете в интернет на своем домашнем тарифе, то это вылетит в копеечку. Стоимость минуты (даже входящей!) за рубежом начинается от 35 рублей до нескольких сотен в самых дальних странах. Многие в суматохе сборов и эйфории от предстоящего отдыха забывают об этом и мгновенно остаются с нулевым балансом.

Почему так дорого?

За рубежом нет сетей российских мобильных компаний. Иностранные операторы (цены у которых даже для резидентов страны значительно выше, чем в России) рассчитывают стоимость звонков по своему собственному тарифу, плюс берут плату с российских операторов за «аренду» оборудования. Цена международных звонков в самом Евросоюзе постоянно снижается (требование парламента), а потому иностранные операторы пытаются «отбить» свои затраты за счет туристов. То же самое относится к мобильному интернету. В итоге несколько минут серфинга «ВКонтакте» или «Инстаграме» мгновенно обнулят счет. Лучше заранее полностью отключите интернет, ведь даже оповещение о «лайке» может обойтись в несколько десятков рублей.

Меня такой вариант не устраивает. Но ведь есть Wi-Fi?

Да, бесплатный Wi-Fi доступен в большинстве отелей. Но в таком способе есть минусы. Во-первых, вы привязаны к точке доступа, а в незнакомом городе без интернета очень непросто. Посмотреть карты и быстро построить маршрут, найти информацию о достопримечательности или время работы музея не получится. Во-вторых, Wi-Fi не решает проблем с оперативной связью – срочный звонок по мобильному номеру (как и входящий звонок вам) обойдется очень дорого. И даже если у тебя есть «Ватс Ап» для звонков – смотри пункт «во-первых».

Слышал, что у местных операторов можно купить «симку». Может, так и сделать?

Зарубежные операторы позволяют купить сим-карту прямо в аэропорту. Так можно сэкономить, хотя цены на услуги связи для туристов все равно на порядок больше, чем для граждан страны. Но чтобы воспользоваться другой сим-картой, вам нужно вынуть вашу из смартфона. А это значит, что по своему обычному номеру для экстренной связи вы будете недоступны. Хорошо, если у вас телефон с двумя слотами под сим-карты, но такие смартфоны сейчас не очень распространены. Выход есть – можно заранее купить дешевый смартфон и поставить туристическую «симку» туда (если путешествуете один), либо поставить сим-карту в телефон другого члена семьи, а ваш телефон оставить для экстренной связи. Если вы едете сразу по нескольким странам, то в каждой придется покупать новую сим-карту.

Хорошо, а если воспользоваться международными сим-картами?

В их использовании есть свои плюсы, особенно если у вас запланировано целое турне. Например, есть тарифы, действие которых распространяется на всю Европу – купили одну «симку» и полетели. Но и тут есть «подводные камни». Минута в Россию начинается от 29 евроцентов за минуту разговора, а стоимость мегабайта интернета (без подключения дополнительных пакетов) — от 25 евроцентов. Вы будете недоступны во вашему привычному номеру, а настройка переадресации вылетит в копеечку. Пакетов, предлагаемых международными операторами, очень много, поэтому придется много читать, чтобы выбрать оптимальный для себя вариант.

Wi-Fi, смена сим-карт, долгое вникание в условия тарифа… Слишком сложно! Есть ли вариант попроще?

Да! У российских операторов есть специальные опции, которые помогут пользоваться смартфоном по особым условиям в иностранном государстве. К примеру, в этом году к сезону отпусков «МегаФон», с которым мы написали эти карточки, предлагает подключить новую опцию «Роуминг, гудбай» (ССЫЛКА в каждом городе на свой сайт с опцией). За 299 рублей в день можно пользоваться связью и мобильным интернетом в одной из 40 стран по ценам вашего домашнего тарифа. Вам не нужно будет беспокоиться о смене сим-карт и считать, разорит ли вас очередной звонок. Судорожно искать бесплатный Wi-Fi тоже не придется.

Вариантов много… Какой выбрать?

Все зависит от того, насколько часто вам нужен будет мобильный телефон. Если вы готовы долго разбираться в условиях тарифов иностранных или международных операторов, а потом менять сим-карты, то это позволит чуть-чуть сэкономить. Если хотите свободно пользоваться всеми возможностями смартфона без лишней головной боли – обратите внимание на опцию «Роуминг, губдай». Если интернет вам нужен на несколько минут в день, а звонить никуда не нужно, то можно обойтись «вай-фаем» в отеле. В конце концов, можно вообще выключить свой гаджет на все время отдыха и наслаждаться! Удачного отпуска!

Теги: Мегафон
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