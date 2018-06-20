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20 июня Среда

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В вузах Башкирии стартует приемная кампания-2018

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В вузах Башкирии стартует приемная кампания-2018 Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 20 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

20 июня в вузах Башкортостана официально стартует приемная кампания-2018 — с сегодняшнего дня абитуриенты могут подавать документы на интересующие их специальности.

Между тем, основная волна ЕГЭ еще продолжается, последний экзамен по выбору пройдет 2 июля. Напомним, для поступления в высшие учебные заведения необходимо предоставить результаты ЕГЭ по русскому языку и базовой математике, а также двух-трех экзаменов по выбору в зависимости от выбранной специальности. Некоторые вузы и факультеты, к примеру, творческие, также проводят свои собственные дополнительные вступительные испытания.

Срок окончания приема документов в вузы завершается 26 июля в случае, если абитуриенты поступают по результатам ЕГЭ. Если вуз проводит свои собственные испытания, то прием документов должен продолжаться не позднее 10 июля. Как и в прошлом году, абитуриенты могут подавать документы в пять вузов на три разные специальности.

После того, как выпускники узнают свои результаты ЕГЭ, они смогут оценить свои шансы на поступление в вузы с помощью специального сервиса «Поступи. Онлайн». Этот калькулятор, имея данные результатов единого госэкзамена абитуриента, покажет, на какие специальности и в какие вузы он сможет пройти.

Основные даты для абитуриентов во время приемной кампании-2018

20 июня — не позднее этого числа вузы начнут прием документов;

26 июля — заканчивается прием заявлений;

27 июля — начинается зачисление;

29 июля – издается приказ о зачислении;

3 августа — издается второй приказ о зачислении;

8 августа — зачисление на свободные места и платные отделения.

Теги: образование, приемная кампания-2018
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