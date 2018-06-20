Эксперты ОНФ оценят проблемы правоприменения статей об экстремизме

УФА, 20 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Эксперты Народного фронта совместно с экспертами, журналистами, представителями «Молодежки ОНФ» и профессионального сообщества определили основные направления работы по решению проблем в правоприменении уголовных и административных статей об экстремизме.

В начале июля на площадке Общероссийского народного фронта пройдет экспертное совещание с участием представителей правоохранительных, надзорных органов, Верховного суда РФ и других заинтересованных сторон, в ходе которого будут собраны экспертные мнения, представлены результаты анализа ситуации и конкретных примеров судебной практики, а также выработаны предложения по предотвращению случаев необоснованных обвинений в экстремизме, сообщили в Центральном штабе ОНФ.

Ранее в ходе программы «Прямая линия» писатель и депутат Госдумы Сергей Шаргунов обратил внимание Президента России на то, что в последнее время участились случаи возбуждения уголовных дел за экстремизм там, где состава этого преступления нет. Владимир Путин в ответе подчеркнул, что в данной сфере необходимо определиться с самими понятиями, проанализировать ситуацию и не доводить подобные дела до абсурда. При этом он отметил, что правоприменительная практика должна находиться в поле зрения общественности и попросил ОНФ подключиться к работе над решением проблем в этой важной сфере.

Народный фронт провел обсуждение, в котором приняли участие Сергей Шаргунов, член Центрального штаба Движения, координатор законодательных инициатив Народного фронта в Госдуме Наталья Костенко, эксперты и юристы ОНФ, представители «Молодежки ОНФ», а также журналист Екатерина Винокурова, которая посвятила ряд статей этой проблематике.

По словам Натальи Костенко, в первую очередь необходимо определить конкретные проблемные точки, посмотреть, как можно повысить эффективность правоприменительной практики. Она подчеркнула, что вопрос об абсурдных обвинениях в экстремизме в интернете активно обсуждался и в кулуарах Медиафорума ОНФ «Правда и справедливость» в Калининграде в марте этого года. В Центр правовой поддержки журналистов ОНФ неоднократно обращались региональные журналисты, столкнувшиеся с подобными ситуациями. К работе с данной проблемой подключились и активисты «Молодежки ОНФ».

По мнению Екатерины Винокуровой, крайне важно подробно рассмотреть, что действующее законодательство вкладывает в понятие «экстремизм». Сейчас, по ее словам, под него попадает довольно широкий и зачастую абстрактный перечень деяний.

«Еще одна проблема — экспертиза по экстремистским делам. В этих документах совершенно непонятно, что написано, а при этом позиция эксперта является краеугольным камнем обвинения, фактически получается так, что эксперт подписывает человеку приговор. Третья проблема – лайки и репосты в социальных сетях. Например, во Вконтакте нельзя сделать репост с какой-либо пометкой. Люди постят, и получается, что их сажают за распространение экстремизма», — сказала Винокурова.

Кроме того, по некоторым уголовным статьям нужно обсудить вопрос неоднократности деяния, если человек перепостил однократно, по незнанию, привлекать его сразу к уголовной ответственности эксперты считают несправедливо.

«Нам действительно нужно договориться о правоприменительной практике. Может быть нужно реформирование 282 статьи. Мы должны прийти к согласованному решению, ведь зачастую к ответственности по таким статьям привлекаются молодые люди, ломаются судьбы», — подчеркнул в ходе встречи с представителями ОНФ Сергей Шаргунов.

Во время встречи было принято решение провести в начале июля экспертное совещание по проблеме правоприменения статей об экстремизме.