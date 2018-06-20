Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.06 ↑

EUR 74.18 ↓

20 июня Среда

Уфа   °

Эксперты ОНФ оценят проблемы правоприменения статей об экстремизме

ОБЩЕСТВО

УФА, 20 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

  Эксперты Народного фронта совместно с экспертами, журналистами, представителями «Молодежки ОНФ» и профессионального сообщества определили основные направления работы по решению проблем в правоприменении уголовных и административных статей об экстремизме.

В начале июля на площадке Общероссийского народного фронта пройдет экспертное совещание с участием представителей правоохранительных, надзорных органов, Верховного суда РФ и других заинтересованных сторон, в ходе которого будут собраны экспертные мнения, представлены результаты анализа ситуации и конкретных примеров судебной практики, а также выработаны предложения по предотвращению случаев необоснованных обвинений в экстремизме, сообщили в Центральном штабе ОНФ.

Ранее в ходе программы «Прямая линия» писатель и депутат Госдумы Сергей Шаргунов обратил внимание Президента России на то, что в последнее время участились случаи возбуждения уголовных дел за экстремизм там, где состава этого преступления нет. Владимир Путин в ответе подчеркнул, что в данной сфере необходимо определиться с самими понятиями, проанализировать ситуацию и не доводить подобные дела до абсурда. При этом он отметил, что правоприменительная практика должна находиться в поле зрения общественности и попросил ОНФ подключиться к работе над решением проблем в этой важной сфере.

Народный фронт провел обсуждение, в котором приняли участие Сергей Шаргунов, член Центрального штаба Движения, координатор законодательных инициатив Народного фронта в Госдуме Наталья Костенко, эксперты и юристы ОНФ, представители «Молодежки ОНФ», а также журналист Екатерина Винокурова, которая посвятила ряд статей этой проблематике.

По словам Натальи Костенко, в первую очередь необходимо определить конкретные проблемные точки, посмотреть, как можно повысить эффективность правоприменительной практики. Она подчеркнула, что вопрос об абсурдных обвинениях в экстремизме в интернете активно обсуждался и в кулуарах Медиафорума ОНФ «Правда и справедливость» в Калининграде в марте этого года. В Центр правовой поддержки журналистов ОНФ неоднократно обращались региональные журналисты, столкнувшиеся с подобными ситуациями. К работе с данной проблемой подключились и активисты «Молодежки ОНФ».

По мнению Екатерины Винокуровой, крайне важно подробно рассмотреть, что действующее законодательство вкладывает в понятие «экстремизм». Сейчас, по ее словам, под него попадает довольно широкий и зачастую абстрактный перечень деяний.

«Еще одна проблема — экспертиза по экстремистским делам. В этих документах совершенно непонятно, что написано, а при этом позиция эксперта является краеугольным камнем обвинения, фактически получается так, что эксперт подписывает человеку приговор. Третья проблема – лайки и репосты в социальных сетях. Например, во Вконтакте нельзя сделать репост с какой-либо пометкой. Люди постят, и получается, что их сажают за распространение экстремизма», — сказала Винокурова.

Кроме того, по некоторым уголовным статьям нужно обсудить вопрос неоднократности деяния, если человек перепостил однократно, по незнанию, привлекать его сразу к уголовной ответственности эксперты считают несправедливо.

«Нам действительно нужно договориться о правоприменительной практике. Может быть нужно реформирование 282 статьи. Мы должны прийти к согласованному решению, ведь зачастую к ответственности по таким статьям привлекаются молодые люди, ломаются судьбы», — подчеркнул в ходе встречи с представителями ОНФ Сергей Шаргунов.

Во время встречи было принято решение провести в начале июля экспертное совещание по проблеме правоприменения статей об экстремизме.

Теги: ОНФ
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Росавиация расследует инцидент с самолетом, носящим имя «Уфа», на борту которого летели футболисты
В аэропорту Ростова-на-Дону вечером 18 июня благополучно приземлился самолет А-319 авиакомпании «Россия», который носит имя «Уфа». Воздушное судно выпол
Уфимец купил лотерейный билет за 80 рублей и выиграл 12,7 млн рублей
Уфимец приобрел лотерейный билет всего за 80 рублей, а в результате ему удалось сорвать суперприз, и он стал миллионером. Ему посчастливилось выиграть в
В Башкирии нефтяник спас тонущую в озере пожилую женщину
Прогулка пожилой женщины в деревне Ирдуган Янаульского района Башкирии едва не закончилась трагедией. После праздников пенсионерка вышла из своего дома
Уфимец бросил своего породистого пса на улице, не сумев его продать по объявлению
Зоозащитники республики привели очередной пример человеческого предательства по отношению к братьям нашим меньшим. В микрорайоне Зеленая роща недалеко
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть