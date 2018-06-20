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Уфа   °

Куда поехать на море в начале июля: определены самые дешевые направления отдыха

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

Куда поехать на море в начале июля: определены самые дешевые направления отдыха Фото: автор

УФА, 19 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Аналитическая служба АТОР (Ассоциация туроператоров) определила самые дешевые направления отдыха на море в начале июля. Эксперты проанализировали цены на недельные пакетные пляжные туры на двоих взрослых с вылетом 6 июля из Москвы по 12 наиболее востребованным направлениям: Турция, Греция, Кипр, Испания, Италия, Болгария, Черногория, Таиланд, Тунис, Анапа, Крым, Сочи.

В лидерах — Сочи и Крым, которые продолжают быть самыми доступными пляжными направлениями в летнем сезоне. При этом Крым – единственное внутреннее направление, средняя цена по которому в июле снизилась (минус 8 тысяч в сравнении с концом июня). Средняя цена тура в Сочи выросла на 5 тысяч рублей. В итоге пакетный пляжный тур с авиаперелетом в Сочи стоит 22 676 руб на двоих; в Крым — порядка 23-24 тысяч рублей; на третьем месте — Болгария (29 тысяч рублей), на четвертом — Анапа, нижняя планка цен на этот курорт выросла почти на 10 тысяч и сейчас составляет 30 770 рублей на двоих. На пятой строчке — Греция (35 140 рублей). Далее идут Турция (39, 8 тыс рублей), Кипр (45 185 рублей), Черногория (46 600 рублей), Таиланд (60 925 рублей) и Тунис (66 392 рубля). Минимальная стоимость отдыха в Италии на двоих пока составляет 67 659 рублей, а в Испанию — 80 365 рублей.

Теги: летний отдых
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