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20 июня Среда

Уфа   °

На этой неделе в школах Башкирии пройдут выпускные вечера

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

На этой неделе в школах Башкирии пройдут выпускные вечера Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

До самого долгожданного события в жизни выпускников школ осталось всего три дня. Церемонии вручения аттестатов об образовании: для учащихся, закончивших 9-е классы и для выпускников 11-классов пройдут с 23 по 26 июня.

Выпускные традиционно проходят как в стенах учебных заведений, так и вне школьных помещений: например, в учреждениях культуры. Это обусловлено нехваткой мест в актовых залах или отсутствием таковых. Во время проведения выпускных повсеместно будут усилены меры безопасности.

По данным Министерства образования РБ, в 2018 году выпускные вечера пройдут для более 18 тысяч одиннадцатиклассников и 42,6 тыс девятиклассников.

Теги: выпускные вечера
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