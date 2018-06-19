Фото: Янаульские зори В Башкирии нефтяник спас тонущую в озере пожилую женщину Фото: Янаульские зори

УФА, 19 июн 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Прогулка пожилой женщины в деревне Ирдуган Янаульского района Башкирии едва не закончилась трагедией. После праздников пенсионерка вышла из своего дома в центре села и резко почувствовала себя плохо — повысилось давление. Несчастная упала прямо в озеро и стала тонуть. В этот момент мимо проезжал нефтяник Руслан Имаев со своим напарником, чтобы проверить куст скважин. Мужчина не стал медлить — бросился в воду.

«Вытащив бабушку из воды, они с напарником вызвали сельского фельдшера, но состояние ее оказалось тяжелым. Пришлось звонить в скорую. Женщину поместили в реанимацию и приняли все меры для ее спасения. Пострадавшая уже переведена в терапевтическое отделение ЦРБ, состояние ее оценивается как удовлетворительное», — пишут «Янаульские зори».

Как выяснилось позднее, пострадавшая страдает гипертонией, головокружения уже наблюдались. А Руслан себя героем не считает. Говорит, что каждый на его месте поступил бы так же.