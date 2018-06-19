Фото: Вся Уфа В Уфе кошек замуровали в подвале Фото: Вся Уфа

УФА, 19 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Жильцы дома №6 по улице Зайнуллы Расулева буквально перегрызлись между собой, словно собаки. А всё из-за кошек. Дело в том, что одни подкармливают бездомных животных, другие увидели в этом антисанитарию и добились, чтобы «усатых» замуровали в подвале в надежде, что они погибнут, сообщает телеканал «Вся Уфа».

Местные жители уже не в первый раз своими силами взламывают продух в подвале, чтобы достать замурованных животных. Такая ситуация в этом доме складывается уже не первый раз, отмечают жильцы. И это при том, что сами собственники совсем не против, чтобы кошки жили в подвале. Но сотрудники ЖЭУ упорно заваривают все доступы в подвал, лишая животных единственного приюта.

Вот еще один продух. Как видно, сотрудники ЖЭУ заделывали его железной решеткой, местные жители ее выбили. Тогда, как рассказывают люди, жилищники засыпали бытовым мусором и камнями, по всей видимости, чтобы кошки не могли сюда попасть.

Люди рассказывают, что кошки, которые живут в подвале, приносят пользу. Ведь хвостатые защищают жильцов от тех же грызунов.

«У нас были и мыши и крысы, которые бегали по двору и даже в квартиры забегали, как только поселились кошки, никаких мышей и крыс не стало», — говорит местная жительницаИрина Андреева.

Люди возмущены. В других регионах продухи открывают, а в Уфе наоборот.

Местные жительницы рассказывают, что бездомных кошек они выхаживают и подкармливают. Но взять к себе не могут, в квартире у каждой уже есть животные. Замуровывать животных заживо –бесчеловечно, считают они.

В управляющей компании нам пояснили, что закрыли продухи по просьбе самих же жителей.

Сейчас зоозащитники совместно с жильцами готовят коллективную жалобу в Прокуратуру. Они надеются, что виновных в смерти кошек найдут и накажут. Что же касается продухов, то активисты просят оставить хотя бы один, со стороны улицы, чтобы у хвостатых был выход.