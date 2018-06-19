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19 июня Вторник

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Игромания - психическое расстройство - ВОЗ

ОБЩЕСТВО

УФА, 19 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Новым видом психического расстройства признается игромания с чрезмерным увлечением компьютерными и видеоиграми.  Всемирная организация здравоохранения обнародовала новую Международную классификацию болезней (МКБ-11), которая должна быть утверждена на Всемирной ассамблее здравоохранения в мае 2019 года, в ней, в частности, игромания признана психическим расстройством, сообщает РИА Новости.

Новый документ пересматривает существующую классификацию болезней, а также вводит новые медицинские стандарты и заболевания​​​. Для диагностирования болезни у человека в течение целого года должны наблюдаться признаки игрового расстройства, негативно влияющие на семейные, социальные, образовательные, профессиональные и другие области жизни.

Ранее представители индустрии компьютерных игр выступили против включения игромании в список заболеваний. В отдельный вид психических расстройств выделяется дисморфофобия, когда человек чрезмерно обеспокоен и занят незначительным дефектом или особенностью своего тела. А также синдром нарушения целостности восприятия собственного тела — психическое расстройство, в результате которого в целом здоровые люди не могут принять собственное тело без ампутаций или увечий.

Новый МКБ-11 будет представлен на Всемирной ассамблее здравоохранения в мае 2019 года для согласования всеми странами ВОЗ. Ожидается, что после этого он должен вступить в силу с 1 января 2022 года. Как рассказали РИА Новости представители российской делегации в ВОЗ, внедрение нового МКБ в России может занять более длительное время.

Теги: Игромания
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