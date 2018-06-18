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Уфа   °

В Кумертау появится новый детский сад

ОБЩЕСТВО

УФА, 18 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В селе Маячный  города Кумертау начинается строительство нового долгожданного для сельчан детского сада. Старый  находится в аварийном состоянии и уже не отвечает современным требованиям, да и к тому же, не может принять всех желающих, сообщили в администрации города.

Село Маячный стало площадкой для нескольких крупных предприятий резидентов ТОСЭР, соответственно, населенному пункту необходимо и развитие в социальной сфере. Одним из первых шагов станет открытие нового детского сада на 150 мест, это позволит полностью ликвидировать образовавшуюся очередь.

Подрядчик ООО «Капиталстрой» планирует завершить строительные работы в течение двух лет. Объект включен в программу 100 объектов к 100-летию Республики Башкортостан.

Теги: детсады
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