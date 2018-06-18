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В Москве прошел вечер, посвященный дню рождения Салавата Юлаева

ОБЩЕСТВО

УФА, 18 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Москве, в конференц-зале Полномочного представительства Республики Башкортостан при Президенте РФ прошел вечер, посвященный дню рождения национального героя Башкортостана, поэта и полководца Салавата Юлаева. «Гвоздем» программы стали выступления активистов Башкирского национально-культурного центра «Ак тирма», действующего при представительстве республики.

Праздник открыл показ фильма «Оран» о Салавате Юлаеве, после которого собравшиеся увидели яркие музыкальные номера вокальной группы фольклорного коллектива «Ак тирма», познакомились с небольшим историческим очерком о жизненном пути Салавата Юлаева, услышали его пламенные стихи в исполнении артистов центра, выступления собрашихся об истории башкирского народа.

С большим интересом участники вечера восприняли выступление художественного руководителя Башкирского национально-культурного центра «Ак тирма» Гульсины Батыршиной, рассказавшей о творческой деятельности, о недавней поездке коллектива «Ак тирма» в Турцию на международный фестиваль тюркских народов «Навруз», о прошедших в Стамбуле съемках клипа на песню «Әреүәхтар һамағы». Сегодня его можно видеть в социальных сетях, он пользуется большой популярностью. Кроме того, на вечере состоялась презентация еще двух новых клипов коллектива — «Баҫа-баҫа» и «Курайсы егеткә». Завершился вечер импровизированным флешмобом — пляской под задорную башкирскую песню «Ай, һай, Салауат!».

Теги: Салават Юлаев
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