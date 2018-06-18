Фото: ИА «Башинформ» Новые стобалльники по профильной математике, химии и истории: из каких они школ и городов Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 18 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

12 стобалльников — таковы результаты еще трех экзаменов по профильной математике, химии и истории в Башкирии. В целом, как отметили в Министерстве образования РБ, средний балл по профильной математике выше, чем в прошлом году. Кроме этого по данному предмету три стобалльника. Безукоризненно с заданиями справились три выпускника из уфимских общеобразовательных учреждений: гимназии № 93 и лицея № 96, а также Башкирской республиканской гимназии-интерната № 1 имени Рами Гарипова. Кстати в прошлом году в республике по профильной математике только один участник набрал наивысший балл.

Также три стобалльных результата и по истории. У выпускников школ из Кумертау, Октябрьского и Уфы.

По химии 100 баллов набрали шесть участников. Пятеро из них уфимцы, одна выпускница закончила школу в городе Кумертау. Эти результаты также лучше прошлогодних: по химии и истории в том году было по одному стобалльнику.

Таким образом, пока в республике 23 участника набрали наивысший балл: девять — по информатике, два — по географии, по три — профильная математика и история, шесть — химия.