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18 июня Понедельник

Уфа   °

Печать Башкирии: когда и какие издания выпускались в республике

ОБЩЕСТВО / Из Архива печати РБ
Фото: Книжная палата РБ

Печать Башкирии: когда и какие издания выпускались в республике

Фото: Книжная палата РБ

УФА, 18 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

Когда и какие издания выпускались в Башкирии и с чем было связано резкое снижение количества местных газет и журналов. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«Периодическая печать Башкирии за годы советской власти обнаруживает исключительный рост по сравнению с дореволюционным временем», — констатировали в газете «Красная Башкирия» 5 мая 1938 года.

В последний год существования «старого режима», в 1917 году, в республике было всего 12 периодических изданий. При этом, как отмечается, «нельзя считать органами печати «Уфимский листок объявлений и извещений» и «Сельскохозяйственный листок Уфимского губернского земства». В список дореволюционных местных периодических изданий входили также «Уфимские губернские ведомости», публикующие в основном официальные постановления и приказы, специальный «Вестник Оренбургского учебного округа», а также орган печати церковников — «Уфимские епархиальные ведомости», «поповский журнал «Сеятель» с приложением листков «Крупинки пищи духовной». При этом ни одно из этих изданий не выходило на башкирском языке.

Уже к середине 1930-х годов в Башкирии издавались более 200 наименований газет и десятки журналов. Правда, к 1937 году количество местных газет сократилось до 130. «Резкий скачок вверх и затем внезапное снижение количества газет в 1933-1935 годах объясняется тем, что с 1932 года начали издаваться политотдельские газеты, а с 1936 года их выпуск прекратился», — поясняют в «Красной Башкирии».

В это же время в республике развилось книгоиздательство. К 1933 году тиражи изданных на башкирском языке книг доходили до двух миллионов. Печатались большими тиражами книги на татарском, чувашском, марийском языках. В 1937 году в республике было выпущено миллион экземпляров книг на русском языке. «За семь лет в Башкирии всего издано 2 829 названий книг — тиражом 12 571 436 экземпляров», — пишет газета.

Такой размах книгоиздательства особенно поражал по сравнению с дореволюционным периодом, когда в Уфе, как и в других провинциальных городах страны, книжного издательства практически не было. Исключением были лишь такие крупные центры промышленной и культурной жизни, как Одесса, Киев и Харьков. В остальных регионах России, и в Башкирии в частности, запросы и потребности читателей удовлетворялись издательствами Москвы и Петрограда. «Хотя и там тиражи книг были совершенно мизерными по сравнению с теперешними, советскими», — рассказали в газете.

Справка. 5 мая в СССР отмечался День советской печати, в ознаменование выхода в этот день в 1912 году первого номера массовой газеты «Правда». В 1991 году День печати было решено перенести на 13 января, приурочив его к выходу в Москве в этот день первой российской печатной газеты «Ведомости». Работники СМИ Башкортостана отмечают свой профессиональный праздник 14 июня.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.

Теги: Книжная палата РБ, архив печати, СМИ, издательское дело
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