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18 июня Понедельник

Уфа   °

В Башкирии поиски группы туристов завершились успешно

ОБЩЕСТВО

Фото: Госкомитет РБ по ЧС

В Башкирии поиски группы туристов завершились успешно Фото: Госкомитет РБ по ЧС

УФА, 18 июн 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Белорецком районе Башкирии успешно завершились поиски группы туристов. Как сообщает пресс-служба Госкомитета республики по ЧС, утром 16 июня  группа туристов из пяти человек вышла из Верхнего Аршинска к горе «Большой Кумардак» Белорецкого района, предварительно зарегистрировав маршрут в Аварийно-спасательной службе Государственного комитета РБ по чрезвычайным ситуациям. Обратно туристов ожидали вечером того же дня, однако они не вернулись.

На следующий день Аварийно-спасательная служба приступила к поискам. Благодаря регистрации, группа была оперативно обнаружена примерно в 2-3 км от деревни — конечной точки маршрута. Оказалось, что участники туристического маршрута не успели вернуться в указанный срок и решили переночевать на горе.

«Этот случай ещё раз подтверждает необходимость регистрации туристами своего маршрута для обеспечения безопасности и оказания своевременной помощи во время похода», — рассказали в Госкомитет РБ по ЧС.

В ведомстве предупредили, что после возвращения группы с маршрута следует обязательно сообщить о прибытии в конечный пункт. Это нужно для того, чтобы спасатели вышли  на поиски, если туристы не вернулись в установленные сроки. Любителям активного отдыха необходимо также ознакомиться с информацией о потенциальных опасностях на маршруте, изучить информацию о метеоусловиях. Кроме того, важно соблюдать правила безопасности, проверять групповое и личное снаряжение, средства связи и сигнализации, маршрутные документы, наличие продуктов питания и медикаментов.

Теги: туризм, Госкомитет РБ по ЧС
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