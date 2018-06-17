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17 июня Воскресенье

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На трассе М-5 в Башкирии образовалась 20-километровая пробка

ОБЩЕСТВО

Фото: Скриншот

На трассе М-5 в Башкирии образовалась 20-километровая пробка Фото: Скриншот

УФА, 17 июн 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Автомобилисты предупреждают друг друга о затрудненном движении на трассе М-5 в воскресенье, 17 июня. В частности, на автодороге в Буздякском районе Башкирии образовалась 20-километровая пробка.

«Стояли в этом заторе около трех часов», — объяснил один из водителей.

Отметим, на данном участке федеральной трассы в настоящее время проводят ремонт и расширение проезжей части автодороги.

Теги: пробка, Башкирия, трасса М-5
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