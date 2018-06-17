Фото: Скриншот На трассе М-5 в Башкирии образовалась 20-километровая пробка Фото: Скриншот

УФА, 17 июн 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Автомобилисты предупреждают друг друга о затрудненном движении на трассе М-5 в воскресенье, 17 июня. В частности, на автодороге в Буздякском районе Башкирии образовалась 20-километровая пробка.

«Стояли в этом заторе около трех часов», — объяснил один из водителей.

Отметим, на данном участке федеральной трассы в настоящее время проводят ремонт и расширение проезжей части автодороги.