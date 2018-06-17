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17 июня Воскресенье

Уфа   °

Башкирский бэлеш признали одним из самых вкусных пирожков в России

ОБЩЕСТВО

Фото: Олег Яровиков

Башкирский бэлеш признали одним из самых вкусных пирожков в России Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 июн 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Специалисты опросили российских туристов на предмет самых вкусных пирожков страны. Башкирия, по данным сервиса Tvil.ru, оказалась в числе  лидеров. В частности, башкирский бэлеш завоевал 20% голосов респондентов.

Также в Топ-3 вошла столица Татарстана с эчпочмаками и Республика Крым с кибинами.  

Четвертое место рейтинга досталось карельским калиткам, пятое — тверскому губнику с грибной начинкой.  

Теги: бэлеш, Башкирия, рейтинг, пирожки
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