Башкирский бэлеш признали одним из самых вкусных пирожков в России
Фото: Олег Яровиков
Башкирский бэлеш признали одним из самых вкусных пирожков в России Фото: Олег Яровиков
УФА, 17 июн 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
Специалисты опросили российских туристов на предмет самых вкусных пирожков страны. Башкирия, по данным сервиса Tvil.ru, оказалась в числе лидеров. В частности, башкирский бэлеш завоевал 20% голосов респондентов.
Также в Топ-3 вошла столица Татарстана с эчпочмаками и Республика Крым с кибинами.
Четвертое место рейтинга досталось карельским калиткам, пятое — тверскому губнику с грибной начинкой.