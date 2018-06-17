Фото: скриншот передачи



Пусть мама услышит: на телеканале «Россия» показали 8-летнего уфимца, который ищет ррдителей Фото: скриншот передачи

УФА, 17 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В воскресенье, 17 июня, на телеканале «Россия» в передаче «Когда все дома» в рубрике «У вас будет ребенок» показали сюжет о восьмилетнем Диме, который находится в одном из уфимских приютов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и ищет семью.

В беседе с ведущей Еленой Кизяковой, мальчик рассказал, что хочет стать грузчиком, а также вырасти сильным и добрым, готовым помогать людям. У Димы много увлечений: он выжигает, выпиливает лобзиком из дерева разные детали, а девочке подарил бы сердце, сделанное своими руками.

Воспитатель рассказала, что мальчик попал к ним всего три месяца назад в восьмилетнем возрасте, но он не ходил в школу. Несмотря на это Дима быстро адаптировался к новым условиям и показал себя доброжелательным, внимателтным, отзывчивым мальчиком. Ему важно чувствовать плечо воспитателя.

Герои передачи «Когда все дома» супруги Алексей и Светлана Архиповские передали Диме колокольчик с пожеланиями, чтобы он принес ему счастье.

Кстати, Елена Кизякова сообщила, что другой мальчик — маленький Даня из башкирской столицы, которого в эфире программы показали в начале мая, уже обрел семью. И на сегодняшний день, благодаря рубрике «У вас будет ребенок», 3441 малыш нашел свою новую семью.