Фото: Ксения Калинина На следующей неделе в Башкирию придет теплая погода Фото: Ксения Калинина

УФА, 17 июн 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Синоптики Башгидрометцентра рассказали, какую погоду ждать жителям республики на следующей неделе. По предварительным прогнозам, на территорию Башкирии вернется тепло. В понедельник, 18 июня, днем потеплее до +21 градуса. Однако ночами будет по-прежнему прохладно: +3, +8 градусов.

«Местами небольшие кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы и град. Днем порывистый ветер», — уточнили синоптики Башгидрометцентра.

Во вторник, 19 июня, существенно характер погоды не изменится: ночью столбики термометров не поднимутся выше отметки +11, днем — 18-23.

В столице республики по вечерам ожидается небольшой дождь. Температура воздуха днем будет варьироваться от +16 до +22 градусов.