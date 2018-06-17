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17 июня Воскресенье

Уфа   °

На следующей неделе в Башкирию придет теплая погода

ОБЩЕСТВО

Фото: Ксения Калинина

На следующей неделе в Башкирию придет теплая погода Фото: Ксения Калинина

УФА, 17 июн 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Синоптики Башгидрометцентра рассказали, какую погоду ждать жителям республики на следующей неделе. По предварительным прогнозам, на территорию Башкирии вернется тепло. В понедельник, 18 июня, днем потеплее до +21 градуса. Однако ночами будет по-прежнему прохладно: +3, +8 градусов.  

«Местами небольшие кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы и град. Днем порывистый ветер», — уточнили синоптики Башгидрометцентра.

Во вторник, 19 июня, существенно характер погоды не изменится: ночью столбики термометров не поднимутся выше отметки +11, днем — 18-23.  

В столице республики по вечерам ожидается небольшой дождь. Температура воздуха днем будет варьироваться от +16 до +22 градусов.

Теги: прогноз погоды, лето-2018
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