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16 июня Суббота

Уфа   °

В Уфе можно увидеть икону Божией Матери «Табынскую» и ковчег с частицей чудотворных мощей Серафима Саровского

ОБЩЕСТВО

УФА, 16 июн 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе открылась православная выставка-ярмарка «Табынская».

Ее открыл Митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон. Владыка молебен перед началом доброго дела и обратился к собравшимся со словом. Владыке сослужили настоятели уфимских храмов, сообщает Уфимская епархия РПЦ.

На открытии присутствовал председатель Cовета по государственно-конфессиональным отношениям при главе Республики Башкортостан Вячеслав Пятков. В выставке участвуют представители Сирии, Греции, Грузии, Осетии, Израиля, Украины, Узбекистана, храмов и монастырей России.

Святыня выставки — икона Божией Матери «Табынская», а также ковчег с частицей чудотворных мощей Серафима Саровского.

Организатором проекта выступила Уфимская епархия Русской Православной Церкви.

Выставка-ярмарка «Табынская» проводится в ВДНХ-Экспо по адресу: ул. Менделеева, 158 с 15 по 21 июня.

Теги: святыни, выставки
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