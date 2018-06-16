В Уфе дождями размыло обочину дороги, подрядчик обещает восстановить за свой счет
Фото: пресс-служба администрации Ленинского района г. Уфы
В Уфе дождями размыло обочину дороги, подрядчик обещает восстановить за свой счет Фото: пресс-служба администрации Ленинского района г. Уфы
УФА, 16 июн 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.
В Уфе на проспекте Дружбы народов в Ленинском районе произошел размыв обочины. После дождя было обнаружено частичное разрушение дорожного покрытия.
Напомним, из-за колейности и отсутствия ограждений участок дороги был опасным. В связи с этим в 2017 году проспект Дружбы народов был капитально отремонтирован. Тем не менее данный участок продолжает оставаться опасным.
Подрядчик — Строительная компания ГПДС пообещал отремонтировать обочину проспекта Дружбы народов за свой счет.
Ситуацию прокомментировал представитель УСРДИС, заказчик строительства дороги:
«Ситуация находится на контроле. Последствия разрыва будут устранены подрядчиком в рамках гарантийных обязательств за свой счет. На сегодняшний день ожидаем получения технического решения и в течение месяца устраним последствия данной ситуации».