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16 июня Суббота

Уфа   °

В Уфе дождями размыло обочину дороги, подрядчик обещает восстановить за свой счет

ОБЩЕСТВО

Фото: пресс-служба администрации Ленинского района г. Уфы

В Уфе дождями размыло обочину дороги, подрядчик обещает восстановить за свой счет Фото: пресс-служба администрации Ленинского района г. Уфы

УФА, 16 июн 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе на проспекте Дружбы народов в Ленинском районе произошел размыв обочины. После дождя было обнаружено частичное разрушение дорожного покрытия.

Напомним, из-за колейности и отсутствия ограждений участок дороги был опасным. В связи с этим в 2017 году проспект Дружбы народов был капитально отремонтирован. Тем не менее данный участок продолжает оставаться опасным.

Подрядчик — Строительная компания ГПДС пообещал отремонтировать обочину проспекта Дружбы народов за свой счет.

Ситуацию прокомментировал представитель УСРДИС, заказчик строительства дороги:

«Ситуация находится на контроле. Последствия разрыва будут устранены подрядчиком в рамках гарантийных обязательств за свой счет. На сегодняшний день ожидаем получения технического решения и в течение месяца устраним последствия данной ситуации».

Теги: благоустройство
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