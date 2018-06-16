Фото: Олег Яровиков







Рустэм Хамитов: «Люди ждут, когда откроется Бельский мост» Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в ходе рабочей поездки по Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов ознакомился с ходом реконструкции старого моста через реку Белая. По словам подрядчиков, работы на объекте идут круглосуточно, завершить их планируется в 20-х числах июля.

Рустэм Хамитов подчеркнул, что после ввода моста в эксплуатацию, необходимо провести его полное обследование и выполнить дополнительные работы, направленные на увеличение срока его службы. В их числе – антикоррозионная обработка опор и конструкций, замена чугунных перил на более лёгкие, чтобы снизить нагрузку на мост, и т.д.

– У людей сложилось представление, что этот мост гнилой, что по нему пешком только можно ходить, – сказал Глава республики. – Нет, если его нормально доработать, по нему можно ездить. Должна быть гарантия не на два года, а минимум на три-пять лет.

По словам Рустэма Хамитова, параллельно с реконструкцией опор нужно начинать работы по ремонту асфальтового покрытия, чтобы не затягивать сроки ввода объекта.

Глава Башкортостана отметил неудовлетворительную работу организации, обслуживающей Бельский мост и допустившей возникновение подобной ситуации.

– Кто за это будет отвечать? Почему вы десятки и сотни тысяч людей поставили в пробку? Сначала доводите мост до такого состояния, а потом героически боритесь, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Запараллеливайте процессы. Каждый день дорог. Люди ждут, когда откроется мост.