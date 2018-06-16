Фото: Олег Яровиков









Рустэм Хамитов ознакомился с ходом работ по строительству Тимашевской развязки Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

В ходе рабочей поездки по Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов проинспектировал строительство транспортной развязки в районе Тимашевского железнодорожного переезда.

Возведение путепровода началось в 2016 году по итогам рассмотрения многочисленных обращений уфимцев в связи с постоянными пробками на этом участке в утренние и вечерние часы.

Длина строящегося двухполосного путепровода составит 161 м. Общая протяженность участка, включая подъезды к мосту – 1 км. Проектом также предусмотрены устройство двухметрового тротуара, установка шумозащитных экранов и локальных очистных сооружений.

Итоговая стоимость строительства составит порядка 1 млрд рублей. Половина этой суммы выделена из Фонда социальных целевых программ РБ, вторую половину финансирования должен обеспечить заказчик – администрация Уфы. Однако на сегодняшний день средства от города не поступили, что ставит под угрозу сроки ввода объекта в эксплуатацию. В связи с этим принято решение перечислить из Фонда социальных целевых программ РБ ещё 200 млн рублей.

– Республика половину профинансировала. Мы свои обязательства выполнили. Где ваши 500 млн рублей? – обратился Рустэм Хамитов к представителям городской администрации. – Эти дополнительные 200 млн рублей были предназначены для других республиканских объектов. Вы думаете, что у нас один только путепровод? У нас по республике строится почти 1 000 объектов, из них только крупных – 450. Огромный город, ищите финансирование, зарабатывайте.

Глава республики обсудил с подрядчиком своевременность выплаты заработной платы рабочим, сроки завершения работ.