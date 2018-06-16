Фото: Олег Яровиков



Через год центр подготовки по шорт-треку должен быть сдан – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

В ходе рабочей поездки по Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов ознакомился с ходом возведения крытого катка на территории стадиона «Строитель», где должен разместится центр подготовки по шорт-треку с трибунами на 2 тысячи мест. Кроме того, вторая очередь предполагает строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и двумя универсальными залами.

Заказчиком возведения объекта является администрация Уфы. В связи с необходимостью корректировки первоначального проекта строительство было приостановлено. Рустэм Хамитов отметил неудовлетворительную организацию работ и очевидное затягивание сроков, поручив Правительству республики взять строительство этого объекта на постоянный контроль.

– Полное безобразие! Пять лет уже строите. Есть деньги, основа, всё для того, чтобы двигаться вперёд. Центр по шорт-треку нужен людям, – сказал руководитель региона. – Каждую неделю проводите здесь оперативки, ставьте цели, задачи. Через год вы должны сдать объект.