Фото: Олег Яровиков













Рустэм Хамитов проинспектировал ход строительства Центра спортивной подготовки в Затоне Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

В ходе рабочей поездки по Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов побывал в строящемся Центре спортивной подготовки в микрорайоне Затон.

Его общая площадь превышает 37 тысяч кв. м. Он будет включать в себя спортивно-демонстрационный комплекс площадью 8,5 тысячи кв. м, зону плавательных бассейнов площадью 13,7 тысячи кв. м, а также врачебно-восстановительный центр, кафе и гостиницу.

Возможности центра позволят принимать соревнования различного уровня, проводить тренировки спортсменов-паралимпийцев, а также сборных команд России по таким видам спорта, как фехтование, теннис, единоборства, бокс, лёгкая атлетика и т.д.

По словам заместителя председателя Госкомитета РБ по строительству и архитектуре Артёма Ковшова, в настоящее время ведутся работы по спортивно-демонстрационному комплексу, зоне бассейнов, залам бокса и фехтования, обустройству открытой спортивной площадки, а также благоустройству территории. Кроме того, продолжается отделка фасада врачебно-восстановительного центра, кафе и гостиницы. К маю 2019 года основные помещения центра, включая спортивно-демонстрационный комплекс и бассейны, будут готовы к вводу в эксплуатацию.

Ежедневно на объекте работают порядка 200 человек. Финансирование осуществляется по графику, без перебоев и отставаний.

– Сейчас мы переходим в режим постоянного контроля, поэтому появляться здесь будем чаще, – сказал Рустэм Хамитов. – Нам этот объект нужен. В следующем году – Международные детские игры. Он должен функционировать в полном объеме. Ответственность большая, поэтому темпы сбавлять нельзя. Нужно следить за качеством, чтобы всё было нормально и предельно надёжно. Срыв сроков недопустим ни при каких обстоятельствах.