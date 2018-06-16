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16 июня Суббота

Уфа   °

В трех регионах России прошел традиционный национальный праздник - сабантуй

ОБЩЕСТВО
Фото:

Фото:

УФА, 16 июн 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Сегодня, 16 июня, национальные праздники — сабантуи прошли в Саратовской области, Бардымском районе Пермского края и г. Когалыме Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

В целях сохранения и развития башкирской национальной культуры и национальных видов спорта, поддержки соотечественников за пределами республики, установления культурных и экономических контактов между регионами для участия в народном празднике «Сабантуй» в регионах России были направлены делегации из Башкортостана.

В селе Усть-Курдюм Саратовского района Саратовской области праздник плуга давно стал доброй традицией и проводится ежегодно. В программе праздника были концерт и спортивные состязания, в том числе популярная национальная борьба курэш. Также участники мероприятия соревновались в подъеме тяжестей, перетягивании каната, армрестлинге и других видах спорта.

Зрители смогли ознакомиться с презентационными палатками районов области, юртами региональной национально-культурной автономии, Республик Башкортостан и Татарстан, Саратова и Саратовского района.

В Саратовскую область приехала делегация нашей республики. На сцене праздника выступили артисты из Гафурийского района и Сибайского концертно-театрального объединения.

От имени главы Республики Башкортостан собравшихся приветствовал заместитель министра культуры РБ Шамиль Абдраков.

«Сердечно поздравляем с Сабантуем — одним из самых ярких и любимых праздников. Его духовная ценность в гостеприимстве и братском единстве. Люди ежедневным трудом доказывают свою любовь к земле, здесь встречаются родные и знакомые, праздник укрепляет дружбу и согласие народов, вдохновляет на добрые дела», — говорилось в поздравлении Рустэма Хамитова.
В Бардымском районе Пермского края сегодня состоялся национальный праздник «Барда-зиен» — главное этнокультурное мероприятие в Бардымском районе, которое ежегодно проходит в июне, после завершения весенне-полевых работ.

Основу праздника составляет чествование труда хлеборобов, но его значение и содержание значительно шире: это праздник труда, искусства, спорта. Сохраняя древние традиции и обычаи, Барда-зиен каждый год молодеет и развивается, отмечают организаторы праздника.

От имени главы Башкортостана участников праздника приветствовала министр образования РБ Гульназ Шафикова.

По традиции гостей мероприятия встретила насыщенная и интересная программа: торжественное открытие праздника, выступление творческих коллективов района, звезд эстрады республик Башкорстотан и Татарстан, ярмарка мастеров, народные игры, спортивные состязания, и главные украшения «Барда-зиена» — конные скачки и национальная борьба «курэш».

В Когалыме Сабантуй и народные гуляния были организованы на территории городского пляжа. От имени главы Башкортостана на празднике участников приветствовал руководитель Агентства по печати и СМИ РБ Борис Мелкоедов.

Когалымчан и гостей ожидали обширные культурная и спортивная про­граммы в лучших национальных традициях: праздничный кон­церт с участием приглашенных артистов и творческих кол­лективов города, игры, конкурсы, национальная кухня. В про­грамме спортивных соревнований были национальная борьба куреш. бой мешками, бег с деревянными ложками, перетя­гивание каната, гири, бег с коромыслом и другие веселые и увлекательные состязания.

Теги: сабантуй
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