Фото: 163gorod.ru Законопроект о повышении пенсионного возраста внесен в Госдуму РФ Фото: 163gorod.ru

УФА, 16 июн 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

16 июня Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о повышении пенсионного возраста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

Кабмин одобрил законопроект 14 июня. Законопроектом предусматривается поэтапное повышение возраста, по достижении которого назначается страховая пенсия по старости.

Согласно документу общий пенсионный возраст предлагается закрепить на уровне 65 лет для мужчин и 63 года для женщин. Председатель Общественной палаты Республики Башкортостан Ольга Панчихина видит в пенсионной реформе очевидные плюсы.

«Все эти социальные реформы, которые есть, должны идти сообща — и здравоохранение, и различная социальная поддержка. Глядя на сегодняшних 55-летних пенсионеров, им столько не дашь. Они очень молоды душой, хорошо подкованы профессионально, и их знания очень нужны. Нельзя просто так отпускать людей. Нужно просто-напросто использовать их потенциал», — говорит Ольга Панчихина.

Как сообщалось ранее, реформа начнется с 2019 и будет поэтапной: достичь определенного в документе пенсионного возраста предполагается в 2028 году — для мужчин и в 2034 году — для женщин. Соответственно, первое повышение коснется мужчин 1959 года рождения и женщин, родившихся в 1964-м. Они смогут выйти на пенсию в 2020 году в 61 год и 56 лет.

По мнению доцента БАГСУ, кандидата политических наук Михаила Евдокимова новые условия поставлены не только перед рядовыми жителями, но и перед властями.

«Повышение пенсионного возраста — это та проблема, которая обсуждалась уже на протяжении нескольких лет. Очевидно, что для большой части населения это очень болезненный вопрос, который предполагает изменение жизненных планов. Надо сказать, что те вопросы, которые сегодня встали перед Россией, характерны для всего мирового сообщества. Прежде всего это общий рост числа людей старшего возраста, который связан с ростом продолжительности жизни, с возросшим качеством медицинского обеспечения. Рано или поздно этот вопрос все равно необходимо было поднимать», — отмечает Михаил Евдокимов.

Повышение пенсионного возраста объясняется изменившейся демографической ситуацией в стране. В стране растет численность пенсионеров и уменьшается количество трудоспособного населения. Продолжительность жизни, по прогнозам Росстата, в 2024 году составит у мужчин 72,3 года (на 5,8 лет дольше, чем сейчас), а для женщин 82,1 года (на 4,5 года дольше).

«В целом могу сказать, что принятие этого законопроекта приведет к тому, что государственной власти необходимо будет задуматься о повышении уровня жизни населения, — продолжает Михаил Евдокимов. — Если ты повышаешь пенсионный возраст, то должны быть какие-то факторы, которые позволят людям чувствовать себя в этом возрасте достаточно работоспособными. Это качество жизни, качество медицинского обслуживания и много других факторов».

По словам управляющего отделением Пенсионного фонда по РБ Фоата Хантимерова, закон не затронет положение пожилых людей. Они будут получать выплаты в прежнем режиме.

«Новый Закон не затрагивает положение ныне получающих пенсию пенсионеров. Их у нас в республике 1 млн 200 тысяч. Наши ежемесячные расходы составляют более 16 млрд рублей. Последние 15 лет у нас никогда не было сбоев по выплате пенсий, в Башкортостане мы своевременно и в полном объеме выполняем свои обязательства. Пожилым людям беспокоиться не стоит, они и дальше будут продолжать получать ту пенсию, которую получают сегодня. Те, кто работает, будут получать выплаты, перечисленные в пенсионный фонд. Ближайшую корректировку и перерасчет пенсии мы осуществляем первого августа, это происходит в автоматическом режиме», — отметил управляющий отделением Пенсионного фонда по РБ Фоат Хантимеров.

Также он пояснил, что у Пенсионного фонда Башкортостана есть все возможности, чтобы исполнить новый закон в полном объеме.