В Башкортостане прошли памятные мероприятия ко дню рождения Салавата Юлаева
УФА, 16 июн 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.
В Башкортостане прошли памятные мероприятия ко дню рождения Салавата Юлаева. В Салаватском районе республики появилась еще одна каменная памятная стела.
Стела посвящена восьми сожженным башкирским деревням. В ходе подавления крестьянского восстания те деревни, население которых участвовало в восстании, сожгли карательные отряды императрицы Екатерины.
«Ко дню рождения Салавата Юлаева Всероссийский курултай башкирской молодежи и Союз кураистов РБ приняли решение привезти ансамбль кураистов в родную деревню героя, чтобы они сыграли башкирскую народную песню «Урал», — рассказал руководитель Молодежного курултая и этно-рок группы «Аргымак» Ринат Рамазанов. — Также состоялось открытие стелы. Всего сейчас там три памятных камня: в каменной юрте — памяти Салавата Юлаева, слева — памяти сожженной деревни Текеево и справа — еще восьми сожженным деревням».В мероприятии приняли участие сэсэния Розалия Султангареева и поэтесса Лариса Абдуллина, которая рассказала стихотворения, посвященные Салавату Юлаеву.
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