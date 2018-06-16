Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.68 ↑

EUR 72.53 ↑

16 июня Суббота

Уфа   °

В Башкортостане прошли памятные мероприятия ко дню рождения Салавата Юлаева

ОБЩЕСТВО

УФА, 16 июн 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкортостане прошли памятные мероприятия ко дню рождения Салавата Юлаева. В Салаватском районе республики появилась еще одна каменная памятная стела.

Стела посвящена восьми сожженным башкирским деревням. В ходе подавления крестьянского восстания те деревни, население которых участвовало в восстании, сожгли карательные отряды императрицы Екатерины.

«Ко дню рождения Салавата Юлаева Всероссийский курултай башкирской молодежи и Союз кураистов РБ приняли решение привезти ансамбль кураистов в родную деревню героя, чтобы они сыграли башкирскую народную песню «Урал», — рассказал руководитель Молодежного курултая и этно-рок группы «Аргымак» Ринат Рамазанов. — Также состоялось открытие стелы. Всего сейчас там три памятных камня: в каменной юрте — памяти Салавата Юлаева﻿, слева — памяти сожженной деревни Текеево и справа — еще восьми сожженным деревням».
В мероприятии приняли участие сэсэния Розалия Султангареева и поэтесса Лариса Абдуллина, которая рассказала стихотворения, посвященные Салавату Юлаеву.

Теги: память, Салават Юлаев
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе спасатель в свой выходной не дал женщине броситься с моста
В Уфе молодая женщина хотела свести счеты с жизнью, бросившись со старого моста через реку Белую в воду. К счастью, именно в это время мимо проходил сотр
В Башкирии днем 16 июня воздух прогреется до 18 градусов
Днем 16 июня в Башкирии ожидаются местами небольшие дожди, ночью в южных районах умеренные, сообщает республиканский гидрометцентр. Ветер северный, уме
На следующей неделе синоптики обещают «нормальную» летнюю температуру
В Башкирии на следующей рабочей неделе температурный фон будет приближаться к норме, сообщили синоптики. В первой декаде июня по республике наблюдалась
Те, кто допустил перебои с лекарственным обеспечением льготников, должны быть наказаны – Рустэм Хамитов
Глава Башкортостана Рустэм Хамитов поручил наказать виновных в перебоях с лекарственным обеспечением льготников. Об этом он сообщил на собрании, посвящё
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть