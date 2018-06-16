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16 июня Суббота

Уфа   °

В Уфе спасатель в свой выходной не дал женщине броситься с моста

ОБЩЕСТВО

Фото: Олег Яровиков

В Уфе спасатель в свой выходной не дал женщине броситься с моста Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 июн 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе молодая женщина хотела свести счеты с жизнью, бросившись со старого моста через реку Белую в воду. К счастью, именно в это время мимо проходил сотрудник поисково-спасательного отряда Алексей Якунин.

Он и успел спасти женщину. У мужчины в этот день был выходной и он был в обычной, не форменной, одежде. Случайно проезжая мимо, спасатель увидел женщину, стоявшую уже за перилами моста, и собравшихся вокруг людей. Припарковав машину, спасатель подошел ближе.

Алексей Якунин быстро схватил ее за руку и перетащил через перила. На подмогу к нему подъехали полицейские, спасатели и кризисный психолог, вызванные очевидцами.

«Алексей работает в поисково-спасательном отряде УГЗ г. Уфы два года. За это время он усвоил главное неписаное правило «Спасатель, он спасатель в любое время. На работе, дома и на отдыхе», — сообщили в Управлении гражданской защиты по РБ.

Теги: спасатели
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