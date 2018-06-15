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15 июня Пятница

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В Уфе возобновляют тренинги наставников для выпускников детдомов

ОБЩЕСТВО

Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе возобновляют тренинги наставников для выпускников детдомов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 15 июн 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Уфе возобновляют тренинги наставников для выпускников детских домов. Ближайший семинар состоится в субботу, 16 июня в детском доме №9.

«Летом, пока дети в лагере, мы хотим подготовить как можно больше наставников для того, чтобы в новом учебном году подобрать старшего друга для каждого ждущего ребенка, по крайней мере для большинства», сообщила координатор проекта «Наставничество» Салима Мануилова.

Следующий тренинг состоится в июле.

Программу «Наставничество» фонд запустил в январе 2018 года: взрослые люди теперь могут стать старшими друзьями для воспитанников детских домов.Наставники должны помочь сиротам адаптироваться к самостоятельной жизни за пределами детского дома. Многим выпускникам учреждений для детей-сирот трудно общаться с людьми, они привыкли к административно-командному взаимодействию. Часто им свойственны иждивенчество, неграмотность в бытовых вопросах, они испытывают трудности при принятии решений и им сложно последовательно осуществлять эти решения. Чтобы помочь подросткам справиться с этими проблемами до начала самостоятельной жизни за пределами детского дома, им нужен значимый для них взрослый, который будет неравнодушен к ним и вовлечен в их жизнь на протяжении длительного времени.Для участия в программе «Наставничество» фонда «Наши дети» приглашаются самые разные люди, независимо от профессии или дохода. Единственное формальное ограничение — кандидату в наставники должно быть больше 24 лет. Пройти тренинги бесплатно смогут все желающие, и только после этого им будет предложено заключить договор о сотрудничестве, принять на себя ответственность быть наставником продолжительное время. На протяжении всего проекта их будут сопровождать психологи в формате индивидуальных консультаций, парных консультаций «наставник-подросток», а также в группе волонтерской взаимоподдержки.Об участии в тренинге нужно сообщить по адресу: ndufa@yandex.ru (в теме письма указать «Наставник»). В ответ кандидат получит анкету и описание дальнейших шагов, либо обратиться по телефону  8-937-836-74-65 к Салиме Мануиловой.

Теги: сироты, наставничество, благотворительность
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