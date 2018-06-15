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15 июня Пятница

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Башкортостан вошел в Топ-5 регионов России по числу долгожителей

ОБЩЕСТВО

Фото: Олег Яровиков

Башкортостан вошел в Топ-5 регионов России по числу долгожителей Фото: Олег Яровиков

УФА, 15 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Башкортостан вошёл в Топ-5 регионов России по числу долгожителей. Об этом сообщил Глава республики Рустэм Хамитов на торжественном собрании, посвящённом Дню медицинского работника.

В настоящее время в Башкирии проживают 158 человек, преодолевших 100-летний рубеж.

– В качестве любопытства я попросил провести работу по изучению так называемых «голубых зон» в республике, где проживает значительное количество долгожителей. У меня есть первые результаты, – сказал Рустэм Хамитов. – Они достаточно интересные, в том числе и потому, что в самых экологически чистых муниципалитетах средняя продолжительность жизни совсем невысока. И, наоборот, Уфа, казалось бы, загрязнённый город, где есть вопросы, связанные с охраной окружающей среды, но здесь результаты вполне достойные. Потому что есть качественное здравоохранение, и люди в том числе следят за собой.

Глава республики отметил, что в последние годы в Башкортостане наблюдается рост продолжительности жизни. С 2014 года она выросла с 68 лет до 71,5 года.

– Мы вышли на тропу, которая позволяет работать уже с пожилыми пациентами – геронтология, гериатрия. У нас в республике, как сказал сегодня министр, уже есть 70 коек по этому направлению. Безусловно, их нужно больше иметь. Тогда в этой части тоже будут результаты, нисколько в этом не сомневаюсь, – подчеркнул Рустэм Хамитов.

Теги: глава рб, здравоохранение
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