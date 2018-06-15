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15 июня Пятница

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Рустэм Хамитов: «В сельской местности сформировался устойчивый запрос на качественное здравоохранение»

ОБЩЕСТВО

Фото: Олег Яровиков

Рустэм Хамитов: «В сельской местности сформировался устойчивый запрос на качественное здравоохранение» Фото: Олег Яровиков

УФА, 15 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

30 новых фельдшерско-акушерских пунктов будет открыто в этом году в районах республики. Об этом заявил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов на торжественном собрании, посвящённом Дню медицинского работника.

Кроме того, по словам руководителя региона, будет приобретено 20 передвижных медицинских комплексов для жителей отдалённых сёл.

– Важно, что за счёт расширения сети современных ФАПов, организации выездного обслуживания повышается доступность медицинских услуг на селе, – сказал Рустэм Хамитов. – В сельской местности сегодня тоже сформировался устойчивый запрос на качественное, современное здравоохранение. Раньше наше сельское население относилось к себе не с той степенью требовательности в части здравоохранения, с которой было нужно. Сегодня люди берегут себя, обращаются, хотят иметь возможность получать быструю реакцию со стороны системы здравоохранения на те или иные вопросы. Мы это видим. На селе уже не дорога, не школа, а больница и возможность получения медицинской помощи становятся вопросом номер один.

Теги: глава рб, здравоохранение
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