Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.11 ↑

EUR 74.13 ↓

14 июня Четверг

Уфа   °

Рустэм Хамитов поздравил медицинскую общественность с профессиональным праздником и вручил государственные награды

ОБЩЕСТВО

Фото: Олег Яровиков

Рустэм Хамитов поздравил медицинскую общественность с профессиональным праздником и вручил государственные награды Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Рустэм Хамитов выступил на торжественном собрании, посвящённом Дню медицинского работника. Руководитель республики поздравил представителей отрасли с профессиональным праздником и вручил государственные награды.

«Это профессиональный праздник, который отмечает страна. Все жители Российской Федерации, республики считают его днём признания труда врачей, медицинских сестёр, фельдшеров, всех тех, кто чувствует боль другого человека, помогая людям сохранить самое дорогое – здоровье и жизнь, — сказал глава республики. — Уважаемые друзья, ваша работа имеет особую значимость для улучшения демографической ситуации, укрепления человеческого потенциала страны, её регионов. То, что сегодня эти вопросы приобретают общенациональный характер, подтверждает недавний майский Указ Президента Российской Федерации».

Рустэм Хамитов отметил, что в этом документе обозначены стратегические задачи движения страны вперёд на ближайшие годы. Ключевые направления модернизации включают прежде всего самые значимые для человека сферы – здравоохранение, демографию, образование, жильё, дороги, городскую среду.

«Одной из предусмотренных Указом национальных целей развития страны является повышение к 2024 году средней продолжительности жизни до 78 лет. Об этом мы с вами сегодня уже говорили. А к 2030 году эта цифра должна достигнуть 80 плюс. Конечно, это самый настоящий вызов. Достичь этих результатов без коренных изменений в том числе в системе управления здравоохранением, да и вообще в системе здравоохранения невозможно, — сказал руководитель республики. — Правительству определены целевые показатели работы. В частности, нужно снизить смертность населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тысяч населения. У нас с вами в Республике Башкортостан эта цифра сегодня составляет 540 случаев. Пожалуйста, прошу осмыслить этот целевой показатель».

Рустэм Хамитов рассказал о задачах по снижению смертности от болезней системы кровообращения, своевременной диагностике новообразований,  снижению младенческой смертности.

«Конечно же, в решении этих важнейших задач главная роль отводится вам, уважаемые друзья, работники системы здравоохранения. Общество в целом, конечно же, тоже должно осознать, что здоровье превыше всего, — сказал Рустэм Хамитов. — Сегодня в стране и, в частности, в республике большой запрос на качественное здравоохранение, хорошую медицину, вовремя оказанную помощь. В то же время, в моём понимании, сегодня должен формироваться запрос на хорошее здоровье. Не только здравоохранение – здоровье. Человек должен научиться сохранять своё здоровье, относиться к нему как к высшей ценности. К сожалению, на сегодняшний день этого пока нет».

Полный текст выступления читайте на сайте Главы РБ.

Теги: Глава РБ, профессиональные праздники
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Эксперты прокомментировали ситуацию с нашествием крупных гусениц в Башкирии
В Башкортостане, в городе Агидель, местные жители сообщают о нашествии крупных гусениц. В соцсети появились фотографии, на которых видно, как деревья об
ЕГЭ-2018: в Башкирии появились первые «стобалльники»
В Башкирии стали известны результаты ЕГЭ по базовой математике, географии и информатике. В этом году выпускники региона продемонстрировали более высокую
Полное расписание матчей группового этапа Чемпионата мира-2018
14 июня в России стартует 21-й Чемпионат мира по футболу FIFA-2018. Матч открытия состоится в Москве на стадионе «Лужники» в 20.00 по уфимскому времени.
В Башкирии синоптики дали прогноз погоды на предстоящие трехдневные выходные: ждать ли тепла?
В этом году первая декада календарного лета запомнится жителям России осенним холодом, дождями с градом и заморозками. В Башкирии после кратковременной
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть