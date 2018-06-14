Фото: Олег Яровиков Рустэм Хамитов поздравил медицинскую общественность с профессиональным праздником и вручил государственные награды Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Рустэм Хамитов выступил на торжественном собрании, посвящённом Дню медицинского работника. Руководитель республики поздравил представителей отрасли с профессиональным праздником и вручил государственные награды.

«Это профессиональный праздник, который отмечает страна. Все жители Российской Федерации, республики считают его днём признания труда врачей, медицинских сестёр, фельдшеров, всех тех, кто чувствует боль другого человека, помогая людям сохранить самое дорогое – здоровье и жизнь, — сказал глава республики. — Уважаемые друзья, ваша работа имеет особую значимость для улучшения демографической ситуации, укрепления человеческого потенциала страны, её регионов. То, что сегодня эти вопросы приобретают общенациональный характер, подтверждает недавний майский Указ Президента Российской Федерации».

Рустэм Хамитов отметил, что в этом документе обозначены стратегические задачи движения страны вперёд на ближайшие годы. Ключевые направления модернизации включают прежде всего самые значимые для человека сферы – здравоохранение, демографию, образование, жильё, дороги, городскую среду.

«Одной из предусмотренных Указом национальных целей развития страны является повышение к 2024 году средней продолжительности жизни до 78 лет. Об этом мы с вами сегодня уже говорили. А к 2030 году эта цифра должна достигнуть 80 плюс. Конечно, это самый настоящий вызов. Достичь этих результатов без коренных изменений в том числе в системе управления здравоохранением, да и вообще в системе здравоохранения невозможно, — сказал руководитель республики. — Правительству определены целевые показатели работы. В частности, нужно снизить смертность населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тысяч населения. У нас с вами в Республике Башкортостан эта цифра сегодня составляет 540 случаев. Пожалуйста, прошу осмыслить этот целевой показатель».

Рустэм Хамитов рассказал о задачах по снижению смертности от болезней системы кровообращения, своевременной диагностике новообразований, снижению младенческой смертности.

«Конечно же, в решении этих важнейших задач главная роль отводится вам, уважаемые друзья, работники системы здравоохранения. Общество в целом, конечно же, тоже должно осознать, что здоровье превыше всего, — сказал Рустэм Хамитов. — Сегодня в стране и, в частности, в республике большой запрос на качественное здравоохранение, хорошую медицину, вовремя оказанную помощь. В то же время, в моём понимании, сегодня должен формироваться запрос на хорошее здоровье. Не только здравоохранение – здоровье. Человек должен научиться сохранять своё здоровье, относиться к нему как к высшей ценности. К сожалению, на сегодняшний день этого пока нет».

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