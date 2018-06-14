В Башкирии ОНФ подвел итоги работы за пять лет

УФА, 14 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Башкортостан подвели итоги работы за пять лет. Общественники отметили, что основными направления Народного фронта являются мониторинг исполнения указов и поручений Президента России, контроль за расходованием бюджетных средств, решение социально –значимых для региона проблем, которые напрямую влияют на качество жизни населения.

Представители регионального отделения ОНФ ведут активную работу по противодействию строительства объектов без разрешительной документации. Как сообщили в региональном штабе, в Уфе силами активистов Народного фронта остановлены «незаконные» стройки на улицах Тихорецкая, Российская, Менделеева, в том числе на землях лесного фонда. По инициативе общественников запущен интерактивный ресурс «Стройки Уфы», на котором размещается актуальная информация о всех выданных на территории города разрешениях на строительство с описанием – кому и на строительство чего данное разрешение выдано.

В Республике Башкортостан при содействии активистов ОНФ в Уфе было открыто предприятие по ремонту технических средств для реабилитации инвалидов. Сервисный центр, в котором работают люди с ограниченными возможностями здоровья, объединяет несколько направлений деятельности. Здесь можно сделать ремонт инвалидных колясок, костылей и других приспособлений, жизненно необходимых людям с инвалидностью. Также на базе предприятия планируется открытие конструкторского бюро, где будут разрабатывать и производить индивидуальные средства реабилитации.

«К нам обратились руководители предприятия с просьбой о содействии в создании нормальных условий для функционирования предприятия, – рассказал член регионального штаба ОНФ, депутат Госдумы Ильдар Бикбаев. – Мы сразу стали плотно работать с администрацией Орджоникидзевского района Уфы, ресурсоснабжающими предприятиями, районным управлением жилищно-коммунального хозяйства. Совместными усилиями удалось привести в порядок помещение, отремонтировать теплотрассу и провести отопление. За короткие сроки была проведена колоссальная работа».

Одним из приоритетных направлений активистов Народного фронта является улучшение санитарного состояния региона. После сигнала представителей ОНФ управление Росприроднадзора по республике в судебном порядке потребовало приостановки производственной деятельности АО «Благовещенский арматурный завод». В дальнейшем несанкционированная свалка промышленных отходов сталелитейного шлака, размещенных на почве площадью около 500 кв. м в непосредственной близости от места впадения реки Потеха в городской пруд в городе Благовещенск была ликвидирована.

Также активистам удалось остановить незаконную вырубку реликтовой дубовой рощи в селе «Санаторий «Алкино» Чишминского района. Результатом работы экспертов Народного фронта стала отмена запрета на любительскую рыбалку на Нугушском водохранилище. Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации внесены изменения в правила рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна.

«Вместе с экспертным сообществом мы долго пытались выяснить причину запрета, – рассказала член регионального штаба ОНФ в Республике Башкортостан Светлана Халфина. – Специалисты пермского отделения Государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства имени Л.С. Берга, которые занимаются исследованиями водных объектов Башкирии, на запрос о причинах запрета любительской рыбалки на Нугушском водохранилище ответили, что им не удалось установить основания для введения данного запрета. Более того, ограничения были введены Минсельхозом РФ на территории, на которой у ведомства нет полномочий на введение подобного рода запрета».

Благодаря вмешательству активистов регионального отделения Общероссийского народного фронта лауреат премии «Преклонение» Александра Братанова, в 2009 году спасшая из огня четверых детей, получила паспорт гражданина Российской Федерации. Девочка и ее семья, приехавшие в Россию из Узбекистана, долгое время находились на нелегальном положении – при пожаре сгорели все их документы.

Также активистам ОНФ удалось добиться перехода республиканским минздравом на закупки тест- полосок для измерения уровня сахара в крови отечественного производства, которые в несколько раз дешевле импортных аналогов.

Член Центрального штаба ОНФ, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Башкортостан Эльвира Аиткулова отметила, что общественный контроль, осуществляемый активистами Народного фронта, стал эффективным инструментом для решения наиболее актуальных и острых проблем, как в регионах, так и в стране в целом.

«Об этом свидетельствует призыв Президента России, лидера ОНФ Владимира Путина в адрес нового правительства подавать пример конструктивного сотрудничества с Общероссийским народным фронтом, — подчеркнула Аиткулова. — Акцент на открытости власти и опоре на гражданские институты — это призыв к солидарной ответственности. Если власть проговорила свои действия с населением и учла пожелания на этапе формирования решения, то эффект всегда будет выше, с одной стороны. С другой стороны, люди тоже понимают свою меру ответственности за конечный результат. И это уже совсем другой уровень взаимоотношений и взаимопонимания. ОНФ и есть та площадка, где можно организовать общественное обсуждение государственных инициатив. Опыт наших активистов в проведении мониторингов и контроле за исполнением Указов Владимира Путина позволяет экспертно оценить начинания власти и дать адекватную обратную связь».