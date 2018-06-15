Фото: телеканал Вся Уфа В Уфе увековечат память основателей Демского района Фото: телеканал Вся Уфа

УФА, 15 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Коллектив эксплуатационного локомотивного депо и профсоюзного комитета выступил с предложением установить новый арт-объект – памятник железнодорожнику.Автор композиции уфимского фонтана «Семь девушек» Ханиф Хабибрахманов сейчас работает над новым проектом. Скульптору предложили увековечить память основателей Демского района. В композиции будет собран образ сотрудников станции 50-х годов прошлого века, сообщает телеканал «Вся Уфа».

«Высота скульптуры 2 метра 20 сантиметров. Я думаю, что памятник наверняка будет готов ко Дню республики. Мы будем стараться. Бригады у нас готовы для работы», — говорит скульптор Ханиф Хабибрахманов.

История Демы началась в 1887 году со строительства железнодорожного разъезда. В сентябре этого года исполнится 130 лет со дня прохождения первого поезда. В честь юбилейной даты прозвучало предложение поставить памятник основателям района. Так как инициатива народная, то и деньги на нее собирают всем миром. Сумма проекта 1 миллион 200 тысяч рублей. Со своей стороны администрация Демского района внесла свою лепту, сотрудники переводят однодневную зарплату на счет сбора для скульптуры и призывают уфимцев последовать их примеру.

Реквизиты для перечисления денежных средств можно найти в социальных сетях Демского района. А пока будущая скульптура живет в виде уменьшенной 3Д модели в мастерской Ханифа Хабибрахманова. Но художник верит, что недалек тот день, когда памятник украсит привокзальную площадь.

С местом установки скульптуры уже определились. Она расположится недалеко от надземного пешеходного перехода, который сам по себе является достоянием Демы. Так что, скоро новый арт-объект будет не только радовать глаза жителей района, но и будет встречать и провожать пассажиров.