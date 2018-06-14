Коллеги о Станиславе Говорухине: «Ушёл из жизни большой, красивый и светлый человек»

УФА, 14 июн 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева, Галия Набиева/.

Умер режиссер, депутат Госдумы и сопредседатель Центрального штаба ОНФ Станислав Говорухин. Первым печальную новость объявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин на заседании Госдумы. Парламентарии почтили память Говорухина, возглавлявшего комитет по культуре, минутой молчания.

«Ушёл из жизни большой, красивый и светлый человек, человек-история, человек-легенда, бессменный председатель Комитета по культуре Госдумы. Мне посчастливилось целый созыв работать одним из его заместителей и учиться у него спокойствию, основательности, тонкому юмору и выдержке, — поделилась воспоминаниями о Станиславе Говорухине депутат Госдумы от Башкортостана Зугура Рахматуллина. - Открытое лицо, лучистые глаза, размеренная речь и удивительно благоговейное отношение к женщинам-коллегам — это его визитная карточка, и только такой человек и режиссёр мог создать свой великий реквием женскому началу — фильм «Благословите женщину».

Зугура Рахматуллина рассказала, что Станислав Сергеевич никак не мог вначале произнести её трудное имя.

«Я ему деликатно подсказала, что меня можно называть Зухрой, но он сказал: «Нет, я буду называть Вас Зугурой». И называл».

Парламентарий вспомнила, как после принятия закона о запрете мата в фильмах, к нему посыпались многочисленные недовольные обращения «великих» режиссеров — не могут они без ненормативной лексики, экспрессии, видите ли, не хватает. На что он жёстко сказал на заседании комитета: «вспомните послевоенные фильмы о войне, которые до сих смотрит молодежь, мата нет, а экспрессии через край ! Никакой обратной дороги нет и не будет!».

«Грустно, когда уходят такие люди, но никто не уходит из этой жизни бесследно: остаются его фильмы, законы, память о нем», — отметила Зугура Рахматуллина.

Станислав Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березники Пермского края. Окончил Казанский университет по специальности геолог, но работать по специальности не довелось. В 1959 году с друзьями открыл в Казани одну из первых в стране телестудий. В 1961 году поступил на режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК). После окончания начал работать на Одесской киностудии, позже — режиссером в киноконцерне «Мосфильм». В 1985 г. активно включился в политическую деятельность. Выступал как публицист, публиковался в «Литературной газете», газете «Советская культура». В 1993, 2005, 2007, 2011 и в 2016 гг. избирался в Госдуму. В декабре 2011 г. возглавил предвыборный штаб Владимира Путина.

Народный артист Российской Федерации, сценарист, режиссер фильмов «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Пираты XX века», «В поисках капитана Гранта», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок», «Благословите женщину» и многих других. Он сыграл более 30 ролей в кино и на телевидении, в том числе в фильме «Асса».

В 2000 году Говорухин выставлял свою кандидатуру на выборах президента России. В 2005 году он вступил в партию «Единая Россия», в том же году занял пост главы комитета Госдумы по культуре. На президентских выборах 2012 года Говорухин возглавлял предвыборный штаб Владимира Путина, созданный на базе Общероссийского народного фронта. Был сопредседателем Центрального штаба ОНФ.

Прощание с режиссером состоится в субботу, 16 июня.