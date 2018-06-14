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Уфа   °

Юные патриоты Башкирии обучаются военному делу Пензенской области

ОБЩЕСТВО

УФА, 14 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В филиале «Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.Хрулева» в Пензенской области начал работу окружной спортивно-оздоровительный лагерь «Гвардеец-2». В нем принимают участие ученики 8-9 классов, воспитанники военно-патриотических клубов из Уфы, Белебея, Октябрьского, Кумертау, а также курсанты Башкирского кадетского корпуса ПФО им. А.В. Доставалова. Вместе с ними в лагере отдохнут ровесники из Мордовии, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, сообщили в аппарате ГФИ.

С открытием первой смены юных гвардейцев поздравил заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игорь Паньшин. В течение 18 дней школьники будут погружаться в атмосферу армейской жизни: пройдут курс общевойсковой и физической подготовки, под руководством опытных наставников будут постигать азы военной науки, в том числе участвовать в настоящих боевых стрельбах. Участников лагеря ждут многочисленные соревнования, конкурсы и обширная культурная программа.

В этот же день, но только в Нижегородской области,  на базе 210-го Гвардейского Ковельского Краснознаменного межвидового регионального учебного центра инженерных войск Минобороны России в городе Кстово открылся лагерь «Гвардеец-1». В обоих лагерях спортивную подготовку проходят юноши из всех регионов округа. Всего с начала проекта школу лагерей «Гвардеец» прошли около 4 800 ребят.

Теги: ПФО, Гвардеец-2
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