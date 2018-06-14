Фото: Олег Яровиков, пресс-служба Главы РБ













Рустэм Хамитов выступил на I Российско-Китайском конгрессе по лечению сердечно-сосудистых заболеваний Фото: Олег Яровиков, пресс-служба Главы РБ

УФА, 14 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

14 июня в уфимском Конгресс-холле Глава Башкортостана Рустэм Хамитов выступил на I Российско-Китайском конгрессе по лечению сердечно-сосудистых заболеваний. В нем принимают участие ведущие кардиологи и хирурги со всей страны, а также из Китая, Италии, Германии, Австрии, Кыргызстана.

По словам Главы региона, форум, который взял старт в республике, станет впоследствии авторитетной площадкой для профессионального общения медиков многих стран мира и даст новый толчок развитию кардиологии в Башкортостане.

Рустэм Хамитов напомнил, что республика вносит весомый вклад в укрепление международного сотрудничества, в развитие дружественных отношений с Китаем, расширяет многосторонние контакты с провинциями КНР.

- Республика готова к тесному партнёрству с Китаем, другими странами и в сфере здравоохранения. В наши дни многовековые традиции китайской медицины, которая еще на заре цивилизации считалась во многом искусством, активно продолжаются с опорой на достижения современной науки, — сказал Рустэм Хамитов.

Как отметил в своем выступлении Глава региона, в Башкортостане на сегодняшний день смертность от болезней системы кровообращения превышает 500 случаев на 100 тысяч населения. Это лучше, чем в среднем по стране.

- ﻿Башкортостан не случайно стал площадкой для проведения I Российско-Китайского конгресса по лечению сердечно-сосудистых заболеваний. В республике создана разноуровневая система здравоохранения с мощной кардиологической службой. Сложились авторитетные научные школы. Налажено эффективное сотрудничество с российскими и международными медицинскими организациями. Республиканский кардиологический центр широко известен своими достижениями, — подчеркнул Рустэм Хамитов. — В кардиоцентре проводятся все высокотехнологичные виды операций — от ангиопластики и коронарографии до пересадки сердца. Растёт число обследованных и пролеченных больных. Это действительно современный, растущий центр, который занял достойное место в системе здравоохранения.

Глава региона отметил, что в ближайшие 3-4 года в республике будут построены более 10 новых клиник, больниц суммарной стоимостью около 15 млрд рублей. В этом году запланировано начало строительства хирургического корпуса Республиканского кардиодиспансера — современного комплекса площадью 36 тысяч кв. метров.

Высоко оценил достижения Башкортостана в области здравоохранения в целом и в кардиологии в частности генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России Сергей Бойцов.

﻿- Это регион, который очень быстро развивается и в плане кардиологии, и в плане медицины в целом, и с точки зрения экономики, и с точки зрения социально-экономических условий, — сказал он. — Это регион, в котором действительно многое меняется. Меняются люди, наше отношение к самим себе, к образу жизни. Не сомневаюсь, что Республика Башкортостан была и будет лидером в инновациях, которые так нужны нашей стране.

После открытия конгресса Глава Башкортостана Рустэм Хамитов провел рабочую встречу, в которой приняли участие Сергей Бойцов, его заместители — профессора Сергей Терещенко и Ренат Акчурин, члены Правительства РБ, главный врач Республиканского кардиологического центра Ирина Николаева и главный врач Республиканского центра медицинской профилактики Рифмир Хасанов. Обсуждались вопросы совершенствования и развития кардиологической службы в Башкортостане, профилактики и раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний, укрепления межведомственного взаимодействия в этой сфере.