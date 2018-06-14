Фото: пресс-служба Главы РБ Жизнь в Зауралье меняется, кто в Башкирии делит детский лагерь и как мошенники наживаются на отпускниках - главное в СМИ Фото: пресс-служба Главы РБ

УФА, 14 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

У футболистов новый главный тренер

13 июня стало известно имя нового главного тренера ФК «Уфа». Преемником Сергея Семака стал его помощник Сергей Томаров, известил «Башинформ». Контракт со специалистом рассчитан на три года. «15 июня команда соберется на первый медосмотр в Москве. Через два дня мы возвращаемся в Уфу и начинаем подготовку к матчам Лиги Европы. Костяк команды остался прежним», — рассказал новый наставник «Уфы».

Сегодня, 14 июня, в России стартует чемпионат мира по футболу. Как сообщалось, 10-летний уфимец станет «арбитром» на матче мундиаля.

Как меняется жизнь в Зауралье

10 июня глава Башкортостана Рустэм Хамитов во время рабочей поездки в Баймакский район ознакомился с ходом реализации инвестпроекта по созданию швейного цеха ООО «Колибри». В новом цехе будут работать 200 человек. По словам директора ООО, это пятый цех предприятия в районе, ещё по два цеха работают в Абзелиловском и Зилаирском районах. Компания специализируется на пошиве спецодежды, детских и зимних вещей. Зауральская продукция пользуется большим спросом у населения, сообщил «Башинформ».

Глава республики посетил также цех по сублимации кобыльего молока и кумыса ООО «Экопродукт». По вкусу сублимированный кумыс не отличается от настоящего. Общий объём инвестиций в проект составил 52,4 млн рублей. Как отметил Рустэм Хамитов на экономическом форуме «Зауралье-2018», проходившем в Сибае 9-10 июня, «в Башкортостане созданы хорошие условия для ведения бизнеса».

В ходе поездки в Баймакский район глава республики побывал на празднике «Сабантуй-2018». Он поздравил жителей Зауралья с окончанием весенне-полевых работ и вручил госнаграды. «Баймакский район занимает одну из ведущих позиций в республике по производству зерна и животноводческой продукции. Так держать!» — сказал Хамитов и подчеркнул, что жизнь в районе меняется в лучшую сторону. Здесь возрождается горная промышленность, внедряются передовые технологии.

Чиновники и общественники не могут поделить детский лагерь

Как узнали на телеканале БСТ, в Ишимбайском районе чиновники и общественники не могут поделить детский лагерь. Споры, кому вести деятельность на территории бывшего «Орлёнка», длятся два года. В 2015 году МОО «Культурное наследие Башкортостана» организовала здесь летний отдых детей. В следующем году организации отказали в аренде. Право на летний отдых сезона-2016 перешло МБУ ДОЛ «Радуга». На тот момент пять корпусов на территории «Орлёнка» были уже в собственности МОО. ФАС признала действия КУМС по Ишимбайскому району нарушающими закон о защите конкуренции. Несмотря на проблемы, представители МОО в этом году планируют организовать три профильные смены. Как на одной территории смогут сосуществовать два лагеря — пока не понятно, говорится в сюжете.

Что и как праздновала Уфа

12 июня столица Башкортостана отметила сразу три праздника: День России, 264-ю годовщину со дня рождения Салавата Юлаева и 444-ю годовщину основания крепости Уфа — День города. Среди самых ярких мероприятий дня — всероссийский турнир по борьбе куреш «Наследники Салавата», выставка ретро-автомобилей, введение в эксплуатацию нового футбольного поля, праздничная программа «Люблю тебя, мой край родной!», благотворительный кулинарный конкурс «Добрый Плов», на котором собрали свыше 300 тысяч рублей; гала-концерт фестиваля искусств «Сердце Евразии», на который пришли более 30 тысяч зрителей.

Также в этот день назвали имена победителей городского вокального фестиваля «Уфимские липы», передает телеканал «Вся Уфа».

Поздравляя жителей республики с Днём России, глава РБ Рустэм Хамитов отметил, что «благополучие Отечества складывается из трудолюбия, инициативы и ответственности каждого из нас. Мы встречаем этот праздник с достойными успехами, в полной уверенности за будущее страны». Кульминацией насыщенного праздничного дня стал салют на площади им. Ленина, сообщил «Башинформ».

Молоко вдвойне ценней

Башкирии необходимо определить формулу расчета цены на сырое молоко и к концу года переработчики и производители сырого молока должны приблизиться к заключению долгосрочных контрактов. Об этом на круглом столе 13 июня в региональном Минсельхозе заявил вице-премьер правительства Ильшат Фазрахманов. Министерство будет рекомендовать формулу участникам молочного рынка республики. Предположительно, в будущем только обладатели долгосрочных контрактов будут иметь доступ к субсидиям и льготным кредитам, отметили ведомстве. Сообщается также, что местным участникам молочного рынка не хватает сплоченности. Оттого и цены на сырое молоко в республике в 1,5-2 раза ниже, чем в Центральной России. Как напомнили в РБК-Уфа, в прошлом году закупочные цены на сырое молоко были на уровне 26-28 рублей за кг, в 2018-м они упали до 14-20 рублей.

Как мошенники наживаются на отпускниках

В полицию Белорецка обратилась 48-летняя местная жительница и сообщила, что стала жертвой аферистов. Как рассказывает ГТРК «Башкортостан», женщина решила купить путевку на Черное море в пансионате южного города. Чтобы забронировать путевку, она перевела 17 тысяч рублей на полученные реквизиты карты. Позже выяснилось, что сайт был создан мошенниками. Вскоре в полицию Белорецка обратился 42-летний горожанин с похожим заявлением. Мужчина потерял 104 тысячи рублей. Аналогичные заявления поступали в Стерлитамаке и Дюртюлях. В итоге возбуждены уголовные дела по статье «мошенничество».

Здесь провели лучший турнир

Заместитель гендиректора Всероссийской федерации волейбола Михаил Подлозный поблагодарил Уфу за проведение российского этапа Лиги наций, сообщает «Башинформ». «Это был лучший турнир по организации за последние 13 лет. Спасибо Уфе, Башкортостану за такой праздник волейбола», — сказал Подлозный. Матчи сборной России за три дня посетило больше 20 тысяч зрителей. 10 июня завершающий матч Россия — Иран, который закончился со счетом 3:1, посетил глава Башкирии Рустэм Хамитов.

От чего умирают в Башкирии

С начала года в Башкортостане умерло на 190 человек больше, чем за тот же период в прошлом году, пишет газета «Республика Башкортостан» со ссылкой на данные Росстата. Основные причины смерти — болезни системы кровообращения (6 909 человек), от онкологических заболеваний скончались 2 408 человек, болезни органов дыхания и пищеварительной системы унесли жизни 841 и 745 жителей республики соответственно. Внешние факторы стали причиной гибели 1 138 человек. За январь-апрель 2018 года умерли 17 349 человек, что на 190 больше по сравнению с прошлым годом, уточнили в газете.

14 июня в столице республики начал свою работу первый Российско-Китайский конгресс по лечению сердечно-сосудистых заболеваний. На конгрессе выступил глава Башкортостана Рустэм Хамитов.

Одиннадцать «стобалльников»

Результаты участников ЕГЭ по географии и математике базового уровня немного выросли по сравнению с прошлым годом, средний балл по информатике чуть ниже, чем годом ранее, пишет «Молодежная газета». Результаты ЕГЭ по математике базового уровня показали тенденцию увеличения по количеству участников, получивших «5», на 12,2 %, средняя оценка за данный экзамен увеличился на 0,2. Экзамен сдавали 17 672 участника. Средний результат на ЕГЭ по географии на 3,1 балла выше, чем в прошлом году. Экзамен сдавали 639 участников. Число не преодолевших минимальные 37 баллов снизилось на 1,9%. Доля высокобалльников возросла почти в два раза. ЕГЭ по информатике и ИКТ сдавали 2540 человек — на 122 больше, чем годом ранее. По итогам первых экзаменов, два участника написали на 100 баллов ЕГЭ по географии, девять — по информатике, говорится в издании.

Наши гонщики — чемпионы мира

Сборная России впервые в истории стала чемпионом мира по спидвею. В финальном заезде «Спидвея наций» на Олимпийском стадионе польского города Вроцлава она одержала победу над сборной Великобритании. Золотые медали чемпионов мира ФИМ по спидвею получили Артем Лагута из Владивостока и салаватцы Эмиль Сайфутдинов и Глеб Чугунов, сообщил «Башинформ».