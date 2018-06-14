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14 июня Четверг

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Ушел из жизни Герой Соцтруда Раис Багаутдинов

ОБЩЕСТВО

УФА, 14 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

12 июня на 93-м году ушел из жизни участник ВеликойОтечественной войны, Герой Социалистического Труда Раис Губайдуллович Багаутдинов.Он родился 15 января 1926 года в селе Верхние Услы Стерлитамакского района. После окончания средней школы работал бригадиром полеводческой бригады в колхозе «Кызыл Байрак».

В декабре 1943 года призван в ряды Советской Армии. После демобилизации с 1950 года работал агрономом Услинской машинно-тракторной станции Стерлитамакского района. В феврале 1956 года избран председателем колхоза «Байрак», в 1962 году — председателем колхоза имени Салавата Стерлитамакского района.Раис Багаутдинов показал себя умелым организатором производства. По его инициативе проводилась большая работа по повышению культуры земледелия, росту урожайности сельскохозяйственных культур и производства животноводческой продукции.

Под руководством Раиса Губайдулловича в колхозе успешно внедрялись новые формы организации труда, существеннообновилась материально-техническая база. Большое внимание уделялось строительству жилья и социальных объектов.За достигнутые успехи в развитии животноводства, увеличение производства сельскохозяйственной продукции Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года Раису Багаутдинову присвоено высокое звание Героя Социалистического Труда. Он награжден двумя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Дружбы народов, Отечественной войны II степени, медалями. Ему присвоено звание «Заслуженный зоотехник Башкирской АССР», он является Почетным гражданином Стерлитамакского района.

Некролог подписали Глава Башкортостана Рустэм Хамитов, другие государственные и общественные деятели республики.  

Теги: память
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