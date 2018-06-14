Прецедент: в Башкирии десятиклассник сдал ЕГЭ на 100 баллов

УФА, 14 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкирии на сегодняшний день пока 11 стобалльников: два — по географии и девять — по информатике.

Агентство «Башинформ» накануне рассказывало о некоторых из них. Еще один участник, получивший наивысший балл на ЕГЭ по географии, живет в Туймазах. Но Данил Кадырмаев отличается от всех остальных счастливчиков. Дело в том, что он стал обладателем 100-балльного результата, окончив только 10 класс, то есть впереди у него еще 11 класс.

Данил учится в средней общеобразовательной школе №4. География, благодаря учителю, Игорю Данилко, стала самым любимым предметом. Помимо изучения этой дисциплины, Данил занимается научно-исследовательской деятельностью, ходит в походы, много внимания уделяет проблемам экологии. О том, как сдавал ЕГЭ сам и как успешно справиться с этим испытанием, учащийся из Туймазов поделился с журналистом агентства.

Подготовка к ЕГЭ

«Начнем с того, что сдать госэкзамен в этом году я решил сам, никаких других причин нет. Просто подумал, почему бы не попробовать? После того, как о моем решении узнали окружающие, многие спрашивали: «А если будут низкие баллы?». На что я им отвечал: «Их не будет». Я ждал высокого результата, потому что готовился. Причем начал подготовку примерно в октябре и никаких репетиторов у меня не было. Решал онлайн-тесты, такие как «Незнайка», «Решу ЕГЭ», а также в сборниках. Пару раз писал пробный ЕГЭ с учителем географии».

Данил обладает достаточно серьезными знаниями в области географии, с седьмого класса он участвовал в олимпиадах, всегда был призером, но до первого места чуть-чуть не дотягивал.

ЕГЭ

«Задания были для меня среднего уровня, в сборниках встречались варианты и посложнее. На экзамене всё было нормально, но один момент, доставивший дискомфорт, все же случился. Когда я зашел в аудиторию, я снял пиджак, так как было жарко. Но организаторы ЕГЭ сказали надеть его, мол, если зашел в пиджаке, в нем и должен оставаться. Чтобы у наблюдателей не возникало вопросов. Я сидел на первом ряду около окна, весь экзамен мне было жарко».

В Обрнадзоре по РБ на этот вопрос ответили следующее: «Строгого регламента по этому вопросу нет, то есть участник ЕГЭ в данном случае кончено мог снять пиджак, но вопросы у наблюдателей действительно могли возникнуть. Поэтому на экзамен надо приходить в комфортной одежде».

Со своим будущим Данил еще не определился, так как впереди целый учебный год, но поступать он планирует на те направления, где в числе предметов по выбору есть география. Также в планах в следующем году сдать ЕГЭ по профильной математике и биологии.

Советы будущим одиннадцатиклассникам.

«Главное — не волноваться, это того не стоит. На экзамене надо быть совершенно спокойным и уверенным в себе. Переживания забирают много сил. Если ты готовился и усердно занимался, ты всё напишешь. Даже, если у тебя что-то не получилось, это не конец.

На экзамен приходить в комфортной одежде.

Шпаргалки — плохой помощник при написании ЕГЭ. Не советую их приносить. Видеокамеры работают, да и наблюдатели — проницательные и внимательные. Рассчитывать нужно прежде всего на себя, а не на телефон, бумажки или кого-то еще».